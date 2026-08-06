旅遊拍照完就扔 10元低價次拋衣銷量超10萬件 品質、環保有隱憂

主打「穿一次就扔、拍照出片就行」的「次拋衣」悄然走紅電商平台。（取材自都市快報）

AI摘要 文章摘要整理： 主打拍照出片、穿一次就扔的「次拋衣」在電商爆紅，銷量破10萬件，但也因品質粗糙、化學殘留與垃圾增量而引發健康及環保爭議。

畢業季疊加暑期旅遊旺季，一種單價介於10元至50元（人民幣，下同）之間、主打「穿一次就扔、拍照出片就行」的「次拋衣」悄然走紅電商 平台。部分爆款「旅行穿搭」服飾銷量已突破10萬件，下單主力多為18至30歲的年輕女性。

然而，這類服飾因面料劣質、粗糙且化學殘留風險高，極易破壞皮膚角質層並誘發接觸性皮炎，其品質缺失與環保隱憂正持續引發社會關注。

都市快報報導，在拼多多 經營服裝檔口的陳老闆透露，這門生意的核心邏輯就是走量，款式緊跟熱門景點走，「五一推海邊裙，端午推國風裝，新疆 旅遊火了就上民族風長袍」。陳老闆表示，雖然行業退貨率普遍高達30%至50%，「復購率很低，但每天都有新客戶」，憑藉低廉的面料成本、相對粗糙的做工與精準廣告投放，只要款式夠上鏡就能源源不絕吸引訂單，其店鋪月銷量穩定在1.5萬件以上。

對於「次拋衣」的流行，網友態度呈現明顯兩極分化。支持者認為這是極致性價比的體現，有網友分享籌備畢業旅行時表示：「出去玩就是要拍好看的照片，買貴了太浪費，便宜的拍完直接丟酒店也不心疼。」反對者則直指這是嚴重的資源浪費，有網友留言抨擊：「穿一次就扔，太不環保了，這麼多化纖衣服埋在土裡幾十年都降解不了。」更有不少消費者吐槽其品質，「拆開快遞有一股刺鼻的氣味，洗了一次就變形起球，面料薄得透光」，甚至有人穿後出現皮膚發癢、泛紅起紅疹等症狀。

從消費心理分析，這種現象本質上是場景化與影像化消費環境下的產物。有網友認為，年輕人購買的不是一件衣物，而是照片裡的記憶與社交平台的展示資本。在社交語境下，「衣服是一次性的，但照片和社交貨幣是長久的」。加上二、三十元的定價試錯成本極低，消費者幾乎不需要思考就能「閉眼入」，進而精準切中了年輕人出遊追求「一天一套不重樣」的細分需求。

「次拋衣」的爆火是快時尚消費邏輯的極端化延伸。儘管低價服飾滿足極致上鏡與輕便出遊的需求，但廉價染料中可能殘留的甲醛與有害物質，以及小作坊缺乏規範消毒導致的細菌感染風險，都讓看似划算的消費暗藏健康危機。隨著垃圾減量與理性消費觀念興起，如何在追求拍照效果與維護消費健康、環境永續之間取得平衡，已成為快時尚產業面臨的新課題。