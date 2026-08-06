唐山「女孩幫奶奶賣桃」視頻暴紅 遭盜用並配悲慘人設引流

「女孩幫奶奶賣桃」視頻，遭大量帳號搬運並篡改文案。（取材自社交媒體截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐山女孩幫奶奶賣桃影片爆紅，桃子很快被網友買空。

唐山女孩幫奶奶賣桃影片爆紅，桃子很快被網友買空。 重點二： 原創影片遭多個帳號搬運，並被篡改成悲慘故事引流。

原創影片遭多個帳號搬運，並被篡改成悲慘故事引流。 重點三：律師指涉侵權、肖像權與虛假宣傳，平台可申訴下架。

唐山女孩路邊幫奶奶賣桃，路人拍攝視頻發布後，桃子迅速被售空；然而，拍攝者李女士卻發現，不少帳號盜用該視頻，並配上虛假故事來引流，不僅違背她的初心，還給小女孩及家人造成困擾。李女士表示，她不願意好事變壞事，希望這些帳號能夠停止盜用該視頻。

極目新聞報導，據李女士表示，7月底，她在上班途中看到一名女孩守在路邊桃攤前，一邊賣桃一邊學習，覺得這一幕很溫暖，便隨手拍攝記錄下來，視頻發布迅速引起網友關注；網友都表示希望幫助女孩，聯繫李女士購買桃子。8月2日李女士發布視頻稱，在大家的協助下，桃子基本售賣完畢。

報導指出，李女士指出，原本以為事情已經結束，最近卻收到網友提醒，發現視頻被其他帳號搬運。她說，部分帳號不僅使用了她拍攝的視頻，還修改文字介紹，編造與事實不符的悲慘經歷，還在評論區發布廣告。「這些帳號的話術都很統一，說哥哥去世了、嫂子改嫁了，自己帶著侄女賣桃，然後藉機在評論區推薦產品。」

「有好幾個帳號的評論區，有人問在哪裡賣桃、怎麼聯繫，我就害怕他們會上當。」李女士擔心，有網友看到虛假內容後產生誤解，也對賣桃的女孩和家人造成困擾。

李女士表示，如果網友出於善意轉發視頻，自己並不介意，但利用虛假故事獲取關注、流量甚至牟利的行為，讓她無法接受。

針對原創視頻被搬運、篡改的問題，諮詢該視頻平台官方客服，工作人員表示，如遇盜取原創視頻侵權行為，需要視頻創作者本人完成實名認證，並提供原創視頻鏈接、發布時間等信息，向平台申訴侵權行為，申請下架相關視頻，相關申訴一般會在24小時內給出處理結果。

據報導，北京策略（南京）律師事務所合夥人朱雪指出，該搬運和盜取視頻的行為已構成多重侵權。未經許可搬運原創視頻並篡改配音，侵犯了原作者的著作權，包括信息網絡傳播權、改編權及署名權；編造虛假悲慘人設並公開使用女孩肖像，侵犯了視頻中人物的肖像權和名譽權；另外，該帳號利用虛構內容引流並在評論區私發廣告，亦構成不正當競爭中的虛假宣傳。