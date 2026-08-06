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豆腐渣？湖北橋梁護欄被強風吹倒摔碎 社區幹部：膠粘的

中國新聞組／北京6日電
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湖北三湖橋護欄被強風吹倒碎一地，遭質疑豆腐渣。（取材自大風新聞）
湖北三湖橋護欄被強風吹倒碎一地，遭質疑豆腐渣。（取材自大風新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖北嘉魚三湖橋護欄遭強風吹倒並摔碎，引發偷工減料質疑。
  • 重點二：網傳影片顯示白色護欄整段垮塌，碎片中未見鋼筋痕跡。
  • 重點三：社區幹部稱護欄是膠黏的，修復中且上級部門可能追究。

有網友曝光了湖北嘉魚縣魚一座橋梁護欄4日被大風吹倒摔碎事件，說在破碎護欄中雖未看到任何鋼筋，卻遭質疑橋梁建造偷工減料，疑為豆腐渣工程。三湖社區一名工作人員明確表示，「那都是用膠黏的」，相關修復還在進行中，並稱「上級部門領導應該會追究」。

大風新聞報導，網傳影片顯示，事發橋梁一側白色護欄全部垮塌，爛成碎片，確如網友所言，並未見鋼筋痕跡。而橋梁道路另一側護欄則是完好的。據網友稱，事發橋梁為湖北省咸寧市嘉魚縣魚岳鎮山湖路的三湖橋。

報導指出，事發後，有市民曾聯絡當地住建部門，工作人員表示，當天颳了很大的風，位於湖面的景觀橋恰好處於風口，瞬時大風將護欄吹倒。對於網友偷工減料的質疑，這位工作人員稱，他們僅負責維護，橋梁並非他們建造，被吹倒後，工作人員已將橋梁圍擋，正在進行修復。

據悉，4日當地確實遭遇強烈對流天氣，氣象部門曾向市民發布天氣預報訊息，而當日最強風力超過8級。

報導稱，詢問嘉魚縣住建局有關三湖橋是否涉及偷工減料，工作人員表示自己不掌握情況，需了解後回復。

「那都是用膠黏的，不行！」三湖社區的一名工作人員，對於破碎護欄中未見鋼筋一事，他明確表示質量不行，就是否會追責的問題，他表示，上級部門領導應該會追究。事情沒有造成人員受傷，目前相關修復還在進行中。

湖北三湖橋護欄被強風吹倒碎一地，遭質疑豆腐渣。（取材自大風新聞）
湖北三湖橋護欄被強風吹倒碎一地，遭質疑豆腐渣。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 因網傳影片顯示，護欄被大風吹倒後碎成多片，破損處看不到鋼筋痕跡，與一般加固結構不符，因而引發外界對施工品質、是否偷工減料的質疑。

  • 住建部門工作人員表示，事發當天風力很大，三湖橋位於湖面風口，瞬時強風將護欄吹倒；他們主要負責維護，已先行圍擋並展開修復。

  • 三湖社區工作人員直言護欄是『用膠黏的』，認為質量不行，並表示上級部門領導應該會追究相關責任；目前事件未造成人員受傷，修復仍在進行。

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