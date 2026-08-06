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為鼓勵學習焦慮的初中女兒 成都41歲媽考上985研究生

中國新聞組／北京6日電
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備考中的何欣桐。（取材自封面新聞）
備考中的何欣桐。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：41歲成都母親為鼓勵女兒考研，考上四川大學985碩士。
  • 重點二：她一年多每天有效學習6小時，最終以416分初試第一上岸。
  • 重點三：母女互相激勵成長，女兒受其感染也立志未來考上川大。

「40歲，正是闖的年紀。」這句網絡熱梗，被41歲、成都的何欣桐活成了現實。她以416分、初試排名第一的成績，成功考上了四川大學應用心理專業的碩士研究生，並獲得二等獎學金；當初她考研的初衷，是為了鼓勵正在上初中的女兒。

海報新聞報導，何欣桐考研的想法，萌生於2024年，那時，她的女兒安娜剛升入初中，因學習困難陷入焦慮；為了鼓勵孩子，她做了一個大膽的決定：備戰考研，給女兒做一次「示範」。「最好的教育，就是言傳身教。」何欣桐說。

能夠考上985研究生，一天有效學習至少6個小時，這是過去一年多何欣桐的學習狀態。

報導指出，中年備戰考研，並非易事。何欣桐自我調侃是英語「學渣」，但她決定從頭撿起單詞。「考研第56天，今天完成了150個單詞」、「考研第67天，今天覆習了187個單詞」…自2025年1月4日正式開始準備考研，她幾乎每天都在社交平台記錄自己的學習進度。

定下考研目標時，何欣桐原計畫用兩年來完成，但備戰一年就成功上岸。她覺得，比40歲考研成功更重要的是，她向女兒證明了「只要堅持走下去，困難總會被克服。」

據報導，在女兒安娜眼中，媽媽備考時是極度專注的，她也被媽媽的努力所感染。「以前，我總操心她的學習和生活，準備考研以來我基本上都不管她。她看著我天天都在學習，可能想玩也不好意思，就自己去學習了。」何欣桐發現，自己的行為不知不覺間也給女兒和丈夫帶來了變化。

有時，女兒看到她在休息，還會主動調侃她：「學姐，你快去學習，等你考上了好教我。」一句「學姐」的稱呼，讓她覺得好玩又莫名欣慰，「她和我約定，以後也要考上川大，我們倆就能成為校友了。」

今年9月，女兒進入初三，何欣桐也將再度回到校園，開啟碩士研究生生涯。她說，等研究生畢業，女兒也正好也高三了。那時，她可以全身心地投入工作，去做想做的事，成為想成為的人。和女兒並肩朝著各自的目標奔赴，本身就是最幸福的雙向成長。

很多人說「四十不惑」，到了40歲就該安穩下來。何欣桐說，她證明了人生不設限，「年齡從不是人生的限制，敢出發，就永遠不算晚。」

何欣桐（右）和女兒。（取材自封面新聞）
何欣桐（右）和女兒。（取材自封面新聞）

何欣桐收到了四川大學研究生錄取通知書。（取材自封面新聞）
何欣桐收到了四川大學研究生錄取通知書。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 她的初衷是鼓勵剛升上初中的女兒面對學習焦慮，於是選擇用親身行動做示範，希望透過備考過程告訴孩子，只要願意堅持，困難終能克服。

  • 何欣桐考上的是四川大學應用心理專業碩士研究生，初試成績416分、排名第一，還獲得二等獎學金，屬於相當亮眼的成績。

  • 她每天專注學習，逐漸影響了女兒與丈夫的作息和態度，女兒甚至會催她去讀書，兩人也約定未來都考上川大，形成互相鼓勵的良性循環。

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