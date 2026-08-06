「蜘蛛人：重生日」裡的亞洲面孔 超強武打戲來自成家班
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好萊塢電影「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）正在熱映中，來自中國成家班團隊的兩位武打演員近期發文分享參演過程。河北籍演員范小雙在片中飾演反派「手合會」首領，並與主演湯姆·赫蘭德（Tom Holland）有3多分鐘的對手打戲；河南籍演員王壯壯則擔任「荷蘭弟」部分高危險動作戲份的替身。該片由成家班成員張鵬擔任第二組導演兼動作指導，成功將東方武術元素融入好萊塢超級英雄電影中。
極目新聞報導，范小雙為成家班第十代成員，因團隊與該片導演合作多年而獲得試鏡機會。她表示，「蜘蛛人：重生日」於2025年8月開機、12月底殺青，主要在英國倫敦與美國紐約取景。雖然她參演的結尾打戲僅約3多分鐘，但前期花了5個多月時間進行體能訓練、與主角磨合及威亞組配合。
范小雙透露，導演為了還原真實感很少使用特效，很多場面均由演員實拍，拍攝期間成龍也曾親自到劇組探班。
對於與「荷蘭弟」的合作，范小雙表示對方非常專業敬業，大部分動作戲都親自完成，對白戲時也給予她許多鼓勵。針對部分網友對其劇中妝造的討論，范小雙心態坦然，表示只要能讓全世界觀眾看到中國武術的魅力，自己便感到非常自豪。
出身武術世家的范小雙自幼習武，曾獲河北省長拳冠軍，17歲正式踏入武打電影行業，至今已有十多年從業經驗。
封面新聞報導，另一方面，擔任「荷蘭弟」打戲替身的王壯壯在片中不僅擔任主角的危險動作替身，還同時兼任忍者角色的演出。王壯壯負責完成影片中超70%的高危動作戲，包括高空威亞擺蕩、近身格鬥、高速環境穿梭等難度戲分，他坦言拍攝過程吃了不少苦、挨了不少打，「但感覺自己很帥」。
動作指導張鵬則指出，「荷蘭弟」本身即是成龍的資深影迷，此次能在電影中融入成龍式的動作風格，讓劇組與主演均感到十分榮幸。
范小雙在片中飾演反派「手合會」首領，並與湯姆·赫蘭德有約3多分鐘的對手打戲。她表示，雖然戲份不長，但前期花了5個多月訓練與磨合。 王壯壯擔任「荷蘭弟」的危險動作替身，也兼任忍者角色演出，完成超70%的高危動作，包括高空威亞擺蕩、近身格鬥與高速穿梭等場面。 動作指導張鵬指出，劇組盡量少用特效、強調實拍，並把成龍式動作風格融入片中。湯姆·赫蘭德也是成龍影迷，讓這次合作更具代表性。
精華 FAQ
范小雙在片中飾演反派「手合會」首領，並與湯姆·赫蘭德有約3多分鐘的對手打戲。她表示，雖然戲份不長，但前期花了5個多月訓練與磨合。
王壯壯擔任「荷蘭弟」的危險動作替身，也兼任忍者角色演出，完成超70%的高危動作，包括高空威亞擺蕩、近身格鬥與高速穿梭等場面。
動作指導張鵬指出，劇組盡量少用特效、強調實拍，並把成龍式動作風格融入片中。湯姆·赫蘭德也是成龍影迷，讓這次合作更具代表性。
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