床頭放菜刀才敢睡 川8歲孤女獨居2年 「老師」改變命運
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「睡覺時，床頭放一把菜刀。」這是8歲女孩張箏獨自生活的安全感來源。父親、爺爺接連離世，母親也離開，她一個人守著四川安岳的三間瓦房過了兩年，直到小學老師蔣賢芳問她：「要不要跟我回家?」自此，張箏在蔣老師家一待就是八年。今年夏天，她考取四川師範大學公費師範生，即將展開新生活，「我要像蔣老師牽我一樣，去牽更多孩子的手。」
封面新聞報導，張箏回憶，當年獨自生活時，不會炒菜只能弄簡單的飯，或跟著鄰居家吃一點，有時去撿檸檬田裡的落果拿去賣換零花錢。許多具體的時間節點她已記不清，包括父親去世的年份，「苦是苦，但年紀小，沒什麼感覺」。不過有些事她始終記得：因無大人照料，衣服常洗不乾淨、布料磨得發亮，到校被同學嘲笑；每逢家長會，只能獨自坐在角落看著其他同學有親人陪伴。所幸鄰居、親戚與村委會、學校接濟，讓她得以維持生活與學業。
2018年，任教鄉鎮學校20年的蔣賢芳注意到班上這名內向、憂鬱的學生，「教書這麼多年，我能看出，這個娃吃了太多苦。」得知張箏身世後，她總在打雷下雨的時候擔心這個娃會不會害怕、有沒有吃飯。某天，她主動問張箏：「要不要跟我回家？」便牽著她回家，正式收養了10歲的張箏。
初到新家的張箏內向拘謹，「那時候小，我信任蔣老師，所以跟她走，但其實心裡挺忐忑的。」蔣賢芳格外關注她的情緒，引導大女兒和「妹妹」相處，蔣賢芳的丈夫每月特意給張箏零花錢，鼓勵張箏獨自去采購家裡需要的東西，讓她學著做主，慢慢融入到家庭中來。兩個月後，張箏在姊姊的陪伴下，改口喊蔣賢芳「媽媽」。
報導指出，如今18歲的張箏，個性已從內向自卑轉為開朗懂事，主動包攬家務，蔣賢芳笑說：「以前過馬路我牽她，現在都是她牽我嘍。」
今年高考，張箏考取物理類598分，超過四川省特控線79分，選擇報考公費師範生，「我覺得老師是一個很好的職業，從小學開始，不少老師都幫助了我，我以後也可以幫助其他的學生。」
拿到錄取通知書後，張箏回到闊別8年的老屋，「小時候覺得這房子挺大的，現在回來才發現，其實很小。」房子沒變，曾在床頭放菜刀的小女孩，心裡已裝下更大的世界。
因為她年幼時父母與爺爺相繼離開，獨自守著老家生活，心裡十分缺乏安全感，只能靠床頭放菜刀讓自己安心入睡。 2018年蔣賢芳發現張箏長期缺乏照顧，便主動邀她回家，正式收養後細心陪伴、引導適應家庭，讓她從內向自卑逐漸變得開朗懂事。 張箏今年高考考取物理類598分，超過四川省特控線79分，錄取四川師範大學公費師範生；她希望未來像老師幫助她一樣，去幫助更多孩子。
精華 FAQ
因為她年幼時父母與爺爺相繼離開，獨自守著老家生活，心裡十分缺乏安全感，只能靠床頭放菜刀讓自己安心入睡。
2018年蔣賢芳發現張箏長期缺乏照顧，便主動邀她回家，正式收養後細心陪伴、引導適應家庭，讓她從內向自卑逐漸變得開朗懂事。
張箏今年高考考取物理類598分，超過四川省特控線79分，錄取四川師範大學公費師範生；她希望未來像老師幫助她一樣，去幫助更多孩子。
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