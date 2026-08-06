床頭放菜刀才敢睡 川8歲孤女獨居2年 「老師」改變命運

聊到夢想時，張箏飽含熱淚。（取材自封面新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 8歲張箏曾獨居四川安岳2年，床頭放菜刀求安全感。

8歲張箏曾獨居四川安岳2年，床頭放菜刀求安全感。 重點二： 蔣賢芳老師得知身世後，主動收養她並陪伴成長8年。

蔣賢芳老師得知身世後，主動收養她並陪伴成長8年。 重點三：張箏考上四川師範大學公費師範生，盼回饋幫助更多學生。

「睡覺時，床頭放一把菜刀。」這是8歲女孩張箏獨自生活的安全感來源。父親、爺爺接連離世，母親也離開，她一個人守著四川安岳的三間瓦房過了兩年，直到小學老師蔣賢芳問她：「要不要跟我回家?」自此，張箏在蔣老師家一待就是八年。今年夏天，她考取四川師範大學公費師範生，即將展開新生活，「我要像蔣老師牽我一樣，去牽更多孩子的手。」

封面新聞報導，張箏回憶，當年獨自生活時，不會炒菜只能弄簡單的飯，或跟著鄰居家吃一點，有時去撿檸檬田裡的落果拿去賣換零花錢。許多具體的時間節點她已記不清，包括父親去世的年份，「苦是苦，但年紀小，沒什麼感覺」。不過有些事她始終記得：因無大人照料，衣服常洗不乾淨、布料磨得發亮，到校被同學嘲笑；每逢家長會，只能獨自坐在角落看著其他同學有親人陪伴。所幸鄰居、親戚與村委會、學校接濟，讓她得以維持生活與學業。

2018年，任教鄉鎮學校20年的蔣賢芳注意到班上這名內向、憂鬱的學生，「教書這麼多年，我能看出，這個娃吃了太多苦。」得知張箏身世後，她總在打雷下雨的時候擔心這個娃會不會害怕、有沒有吃飯。某天，她主動問張箏：「要不要跟我回家？」便牽著她回家，正式收養了10歲的張箏。

張箏剛到蔣老師家不久後的母女合照，她態度拘謹。（取材自封面新聞）

初到新家的張箏內向拘謹，「那時候小，我信任蔣老師，所以跟她走，但其實心裡挺忐忑的。」蔣賢芳格外關注她的情緒，引導大女兒和「妹妹」相處，蔣賢芳的丈夫每月特意給張箏零花錢，鼓勵張箏獨自去采購家裡需要的東西，讓她學著做主，慢慢融入到家庭中來。兩個月後，張箏在姊姊的陪伴下，改口喊蔣賢芳「媽媽」。

報導指出，如今18歲的張箏，個性已從內向自卑轉為開朗懂事，主動包攬家務，蔣賢芳笑說：「以前過馬路我牽她，現在都是她牽我嘍。」

今年高考，張箏考取物理類598分，超過四川省特控線79分，選擇報考公費師範生，「我覺得老師是一個很好的職業，從小學開始，不少老師都幫助了我，我以後也可以幫助其他的學生。」

拿到錄取通知書後，張箏回到闊別8年的老屋，「小時候覺得這房子挺大的，現在回來才發現，其實很小。」房子沒變，曾在床頭放菜刀的小女孩，心裡已裝下更大的世界。

時隔8年，張箏回到老家房子。（取材自封面新聞）