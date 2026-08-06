「90後」成都媽和9媽暑期帶娃坐火車 預計39天勇闖9國

「十娃十媽」出發。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 成都90後媽媽唐彬艷與9位媽媽、9位孩子組成「十媽十娃」鐵道團，計畫用39天橫穿歐亞9國前往羅馬，藉旅程讓孩子體驗不同文化與獨立成長。

7月20日在四川成都火車東站前，「90後」寶媽唐彬艷帶著10歲兒子，在出發前拍下一張合影：「出發！從成都坐火車到義大利 羅馬。」唐彬艷一家人定居成都，這次暑期帶娃從成都出發，目的地是9000多公里外的義大利羅馬—去程沒有機票，全靠火車和汽車，橫穿歐亞大陸，計畫用時39天，勇闖蒙古、俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛 、波蘭、德國 、法國、瑞士等九國。和她同行的，還有來自天津、濟南、上海、南京等地的另外九名媽媽以及她們各自的九名孩子。「十娃十媽」一起出發，上演一場媽媽們的「青春出逃」。

據紅星新聞報導，一行人從各自所在的城市啟程，先在內蒙古二連浩特會合，再搭乘國際列車進入蒙古國，之後轉往俄羅斯，並從聖彼得堡進入歐盟。途經愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、德國、法國、瑞士，全程計畫用時39天，最終抵達義大利羅馬。

成都火車東站前，唐彬艷和兒子出發前合影。(取材自紅星新聞)

唐彬艷一行人7月28日搭乘全長逾9000公里、被譽為世界最長鐵路的西伯利亞鐵路，從伊爾庫茨克前往莫斯科。

唐彬艷表示，不少朋友認為搭飛機即可抵達目的地，無法理解她為何選擇耗時又辛苦的陸路旅行。但她認為，搭乘各國火車與巴士深入當地，更能感受不同國家的生活樣貌與文化，也讓孩子接觸最真實的世界，而不是只有觀光景點。

她透露，自己與其他九位媽媽年齡相近，平時身兼妻子、母親及職場工作者等角色，因此希望趁暑假暫時放下家庭與工作壓力，陪伴孩子完成這場「青春出逃」。旅途中除安排欣賞烏蘭巴托夜景、貝加爾湖、巴黎鐵塔、瑞士草原、威尼斯與羅馬等景點，也希望透過實地走訪，讓孩子認識不同國家的歷史與文化。

事實上，這並非母子首次挑戰鐵道旅行。唐彬艷過去曾帶兒子前往寮國、泰國、馬來西亞、新加坡及越南，2025年更花25天搭火車穿越15座城市，從成都一路抵達新加坡。她認為，旅行中的突發狀況也是重要體驗，例如曾因電話卡尚未啟用，入境俄羅斯後無法叫車，只能推著行李步行前往車站，但這些經歷都讓孩子學會冷靜應對問題。

唐彬艷表示，長期旅行最大的收穫，是兒子變得更加獨立、自信，也願意主動與各國小朋友交流，透過翻譯軟體及簡單英語交朋友，不再將英語視為考試科目，而是溝通工具。

她估計，此次母子旅程總花費約人民幣6萬至8萬元(約8400至1.12萬美元)，返程則將由義大利羅馬搭機返回成都。至於下一趟旅行，她表示目前沒有規畫，希望先順利完成這次跨越歐亞大陸的鐵道挑戰。

唐彬艷在火車上和外國遊客合影。(取材自紅星新聞)