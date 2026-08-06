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地鐵吐血女孩捐嫣然99999元 李亞鵬淚謝回捐

中國新聞組╱北京6日電
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因在重慶地鐵吐血後，忍痛脫下外套擦拭地板而引發全網關注的「地鐵吐血女孩」胡心瑤。...
因在重慶地鐵吐血後，忍痛脫下外套擦拭地板而引發全網關注的「地鐵吐血女孩」胡心瑤。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

重慶「地鐵吐血女孩」胡心瑤在病危後捐出9萬9999元給嫣然天使基金，李亞鵬感動致謝並決定回捐，事件引發網友熱議與祝福。

因在重慶地鐵吐血後，忍痛脫下外套擦拭地板而引發全網關注的「地鐵吐血女孩」胡心瑤，日前在收到病危通知單後，將9萬9999元善款捐贈給嫣然天使基金。嫣然天使基金創辦人李亞鵬5日發布影片含淚致謝，稱「這份捐贈太沉重」，表示會尊重其捐贈意願，並宣布個人將分別向胡心瑤及她的病友之家各捐贈9萬9999元，用於其醫療與生活費用，盼其切勿放棄。

揚子晚報報導，目前該筆9萬9999元善款已獲嫣然天使基金辦公室確認收到。基金官方發布影片表達感謝，承諾執行完款項後將遞交善款使用報告。同時，李亞鵬委託直播間工作人員專程前往重慶探望胡心瑤，了解是否有需要協助之處；胡心瑤則公開回覆，「我在重慶等你不見不散」。事件傳開後，許多網友備受感動，紛紛留言祝福她能戰勝病魔，並大讚「人間有大愛」。

據報導，今年3月23日，胡心瑤在重慶地鐵1號線車廂內突發吐血，因擔心嚇到乘客且無紙巾，便脫下最喜歡的外套將血跡擦乾。當時她虛弱表示：「最近經常這樣，一天吐兩三回，如果不處理，別人一踩會把地板弄得很髒。」此後，獲得社會關懷的她積極回饋社會，曾於7月18日向彭水災區捐款3萬元，坦言「曾經大家贈予我的溫暖，我想親手傳遞給更多身處苦難的人」。

然而，胡心瑤的病情於7月底急轉直下，並於7月31日收到四川大學華西醫院出具的病危通知單。隔日她向中國紅十字基金會捐款並備註捐贈嫣然天使基金，她透露病魔已侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血及凝血功能異常。對於捐款動機，她表示不願將款項單純消耗在維繫個人生命的支持治療上，希望9萬9999元的寓意能祝福並溫暖更多身處困境的孩子。

胡心瑤強調，往後仍會繼續努力工作、開展合作並堅持心理諮詢事業直至生命終點。隨著嫣然天使基金確認收到善款以及李亞鵬的個人回捐，這場由地鐵溫情延伸至慈善捐贈的愛心循環，持續引發社會各界的廣泛關註與暖心回應。

精華 FAQ

  • 她在收到病危通知單後，將9萬9999元善款捐贈給嫣然天使基金，並希望這筆錢能溫暖更多身處困境的孩子，而不是只用於自己的治療支出。

  • 李亞鵬以影片含淚致謝，表示會尊重胡心瑤的捐贈意願，並宣布個人分別向胡心瑤及其病友之家各捐9萬9999元，用於醫療與生活費。

  • 因她今年3月在重慶地鐵1號線車廂內突發吐血，擔心嚇到乘客又沒有紙巾，便脫下外套擦拭地板，這段經歷被曝光後引發全網關注。

地鐵 李亞鵬

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