「妳是否打聽過我」…甘肅搬瓜小夥寫「媽媽」逼哭網友

搬瓜小伙寫文章時的模樣。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅16、17歲搬瓜少年馬正因作文〈我的媽媽〉走紅，細述母親離家與自身打工求學艱辛，引發網友落淚；如今他與同伴面對暴增流量與資助，仍需平靜準備開學。

甘肅 一名被稱為「精神小夥」的少年馬正，因應部落客邀請寫下題為「我的媽媽」的作文，細膩描述離家十年的母親與自身成長經歷，內容讓無數網友為之落淚，截至8月4日影片已獲讚近300萬。受訪部落客武阿妮表示，搬瓜少年們目前已陸續回家等待開學，面對暴紅後的巨大流量與資助感到十分無措，而馬正因負擔不起相關費用，仍堅持放棄體育學校改讀職高。

綜合、大河報極目新聞報導，這群十六、七歲的少年因家庭拮据，暑假期間在西瓜 集散市場打工四年，頂著烈日赤膊裝瓜，後背曬到脫皮，好的時候一天可賺兩、三百元人民幣，沒活時只能省錢不吃飯。搬瓜很苦，但是少年們每天仍然樂樂呵呵地在市場裡找活兒，這讓武阿妮對他們的故事產生好奇。

於是，「一封『精神小夥子』的信：致我十年未見的媽媽」就這樣誕生了。寫下這封信的是搬瓜少年馬正，在他讀小學一年級的時候，母親離開家中，家中就剩下爸爸、奶奶、弟弟和他。

馬正在作文中透露，小學一年級時母親離家，曾因同學拿母親開玩笑而揮拳相向，15歲時休學至蘭州打工無果，才體會到安心讀書的幸福。他在文中寫道：「我常常假裝不在意，四處打聽妳的近況。媽媽，妳是否也打聽過我呢？」真情實感的文字讓無數網友落淚，紛紛留言「作文紙上好多淚痕」、「人生沒等他長大才開始」，不少網友也表達了資助意願。

馬正雖靠著田徑特長考上體育學校，但得知訓練用的釘鞋要1000多元後，因不願給61歲的父親增加負擔，選擇偷偷找老師退掉學費。武阿妮指出，馬正重新就讀體育學校過程漫長，改讀職高是其當下的最佳選擇，目前在社會資助下，短時間內的生活費與學費已不成問題。

武阿妮表示，如今當地的西瓜已進入尾聲，少年們已陸續回到家中，面對爆火後的流量，他們十分無措、害怕，「每天打開手機都是99加的信息，他們沒經歷過這些」。武阿妮希望外界給予空間，讓少年們能平靜迎接即將到來的開學生活。

針對有網友揣測其母親是否「被拐後逃跑」，部落客「丁一」在評論區澄清不存在被拐，媽媽是本地人，目前正詢問少年媽媽娘家人的意見，後續仍在對接中，不會貿然前去打擾。

寫下「我的媽媽」的搬瓜小伙。（取材自三湘都市報）

「我的媽媽」手稿。（取材自三湘都市報）