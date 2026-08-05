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「妳是否打聽過我？」搬瓜少年寫「我的媽媽」感動無數人

中國新聞組／北京5日電
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「我的媽媽」手稿。（取材自三湘都市報）
「我的媽媽」手稿。（取材自三湘都市報）

「我常假裝不在意，四處打聽你的近況。媽媽，你是否也打聽過我呢？」一名旅遊博主近日在路上遇見一群搬運西瓜的少年，他花300元（人民幣，約44美元）請其中一名自稱語文最好的男孩抽題寫作文，對方寫下題為「我的媽媽」的文章，細膩描述與母親分離近十年的成長經歷，文中真摯的情感讓影片曝光後，迅速獲得超過200萬人按讚。

綜合三湘都市報、新快報報導，男孩在作文中提到，抽到「我的媽媽」這個題目時愣了很久。他寫道，對母親的印象只剩下「瘦子、圓臉、牙有缺」，這是近十年來始終沒有忘記的模樣。

他回憶，小學一年級時，某天放學回家後發現母親已離開，過了幾天才有人告訴他：「你媽走了，不要你了。」他寫道，自己曾拚命想找到母親不捨的痕跡，也期待一句簡單的告別，「可你走得太乾脆了，什麼都沒有留下」。多年後，他才逐漸接受母親不會回來的事實。

男孩表示，缺少母親陪伴的日子，讓他一度誤入歧途，曾逃課、抽菸、喝酒、打架，甚至沉迷網路遊戲，「你在電視上看到的所有壞習慣，我幾乎都染上了」。他寫道，當同學拿母親開玩笑時，自己總會立刻揮拳相向，「我分不清，是恨他們，還是恨自己的家庭」。

作文中，他也提到曾不到15歲就離家到蘭州，希望靠自己闖出一片天，卻因年紀太小找不到工作，只能窩在出租屋裡吃乾餅、榨菜，最後由舅舅帶回家。他因此體會到，「不用謀生吃苦，安心讀書，才是真幸福」。

男孩寫道，目前他在瓜田打工，六、七個人住在路邊一間破舊房子裡，沒活的時候就省錢不吃飯，只吃瓜、睡覺。大家和父母打電話，都要謊稱吃住都很好，「剛好我沒有這樣的煩惱，反正也沒有人會主動問我」。他每天清晨4、5時開始工作，直到晚上收工，烈日曝曬「像火烤，像針扎」，全身曬到脫皮、變得黝黑，「連奶奶都快認不出我」。

寫下「我的媽媽」的搬瓜小伙。（取材自三湘都市報）
寫下「我的媽媽」的搬瓜小伙。（取材自三湘都市報）

有一次他摔下來，肋骨蹭出一條血痕，疼得喘不上氣，仍咬牙做完工作，只怕被老闆辭退，因此最大的願望只是找到一份不用曬太陽、每月收入五、六千元的工作。

男孩雖藉著田徑特長考上體育學校，但因負擔不起費用，放棄了這條路，「我不敢任性追夢，還是打算在縣城選個學校，學點技能」。

但他要媽媽不用牽掛，「這麼多年過去，心裡的怨恨也消了大半，心底只藏著一點期盼」。他提到讓他寫作文的博主說，視頻發布後會被很多人看見，「倘若你能夠看見，就當是媽媽跨越山海，認認真真地，打聽一次你的小孩吧」。

男孩的文章感動了許多網友，該影片迅速獲得超過200萬人按讚。博主透露，影片暴紅後，男孩仍照常工作，半夜繼續搬水泥賺錢，不少網友則留言鼓勵他完成學業。

精華 FAQ

  • 一名旅遊博主在路上遇見搬運西瓜的少年，付300元請其中一名自稱語文最好的男孩抽題寫作文，對方以「我的媽媽」為題寫下真實故事，影片曝光後迅速走紅。

  • 他寫到母親在他小學1年級時離開，近10年來只記得母親瘦、圓臉、牙有點豁的模樣，也曾因失去依靠而逃課、抽菸、喝酒、打架，甚至沉迷網路遊戲。

  • 男孩仍在瓜田與工地打工，半夜還搬水泥賺錢，最大願望只是找到較穩定、不要曝曬的工作；雖曾靠田徑考上體校，最後仍因費用放棄，打算在縣城學技能。

西瓜

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