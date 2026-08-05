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中國直播、即時零售改變全球電商 2030市場規模達1.8兆美元

中國新聞組╱北京5日電
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消費者研究與零售監測公司尼爾森ＩＱ 3日發布的《商業革命：東西方交匯》報告顯示，源於中國的創新商業模式，包括直播電商、社交電商和即時零售，正在深刻影響全球消費者發現商品、購買商品以及與品牌互動的方式。

中新社報導，報告指出，這場商業變革的規模已達到前所未有的水平。2025年中國直播電商市場規模約達9000億美元，接近美國電商整體市場規模；預計到2030年，中國社交電商市場規模將達到1.8兆美元。

尼爾森ＩＱ中國區董事總經理周凌卿表示，中國依然是全球最具活力的商業創新市場之一。直播電商、社交電商以及ＡＩ賦能的購物體驗正在持續重塑零售行業。中國市場創新發展的速度與規模，為全球品牌理解未來商業演進方向提供了重要參考。 　　

報告同時提到，在亞太地區，社交電商和全渠道零售的快速發展，正加速推動最早在中國實現規模化應用的商業模式的普及。亞太地區目前貢獻了全球約55%的電子商務收入；近六成（59%）亞太地區消費者已經通過社交平台完成購物。這些發展趨勢表明，商業模式已不再局限於傳統線上購物，而是演變為內容、社區、媒體、支付及履約服務無縫融合的生態系統。

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