我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

AI女主角方桃子代言美瞳 60秒報價25萬 網友卻質疑這一點

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI短劇女主方桃子暴紅。（取材自微博）
AI短劇女主方桃子暴紅。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇角色方桃子因爆紅接下美瞳廣告，60秒報價逾25萬元，但因無法真人試戴、且美瞳屬高風險醫療器械，合規與真實性爭議隨即升高。

熱門AI短劇「被裁掉的女孩」全網播放量突破2億，劇中AI演員「方桃子」的獨立角色帳號隨之走紅，粉絲量達40.8萬。主創團隊順勢啟動商業化變現，近日發布了一則美瞳種草短影片，由方桃子以劇情演繹形式推廣某品牌美瞳，60秒廣告報價超25萬，貴過千萬粉絲的真網紅。AI虛擬人跨足商業帶貨隨即引發熱議，有網友質疑，「AI怎麼保證試戴效果」？

紫牛新聞報導，該廣告影片中，方桃子口播宣傳「我的美瞳戴了一天，都很舒服，要試試嗎？」、「這個美瞳做了高光定軸，可以放心眨眼」等內容。評論區部分網友感慨「現在AI虛擬人都能接廣告帶貨了」，但更多網友提出質疑：「代言美瞳，連實物上眼什麼感覺都不知道」、「AI戴的怎麼保證真人使用效果，你想要AI展現出什麼效果，不都是一個指令的事」。

據報導，AI角色帳號的商業化運營展現極高的商業價值。據巨量星圖數據，方桃子帳號的廣告報價區間從16.8萬元至25.8萬元不等，已超越大部分真人百萬甚至千萬粉絲網紅。先前爆款AI漫劇「予你深情侵入餘生」中，同款手鏈在電商平台累計售出超2000件，顯示大眾已逐步從情感層面接納AI數字人，數字人正快速湧入商業變現賽道。

不過網友的顧慮並非沒有原因，美瞳不是普通的美妝產品，它的專業名稱為角膜接觸鏡，2025年檢察日報正義網曾發文提示，無資質嚴禁銷售。

對此，知名公益律師趙良善指出，國家藥品監督管理局將美瞳畫分為風險等級最高的第三類醫療器械，依據《廣告法》規定，不得利用廣告代言人作推薦，且AI無法真實佩戴，口播「戴了一天都很舒服」屬於虛構使用體驗，涉嫌構成虛假宣傳。地方出台的AI廣告合規指引亦明確禁止虛構使用感受，合規責任由背後的運營公司與品牌方承擔。若消費者權益受損，廣告主與運營公司需承擔相應責任，消費者可提起訴訟。

隨著更多AI網紅湧入市場承接廣告，其畫面與佩戴效果均由程序渲染生成而非真人實測，如何保障商品宣傳資訊真實可信，已成為傳統廣告監管體系亟待完善規範的核心問題。

AI短劇女主方桃子接美瞳廣告。（小紅書截圖）
AI短劇女主方桃子接美瞳廣告。（小紅書截圖）

精華 FAQ

  • 因其是AI虛擬角色，卻以「戴了一天都很舒服」等口播推廣美瞳，讓網友質疑AI無法真實佩戴，試戴效果與使用感受都難以驗證。

  • 她所在短劇全網播放量突破2億，角色帳號粉絲達40.8萬；巨量星圖顯示其廣告報價約16.8萬至25.8萬元，60秒美瞳廣告超過25萬元。

  • 因美瞳屬國家藥監局認定的第三類醫療器械，《廣告法》禁止代言推薦；若AI虛構佩戴與使用感受，可能構成虛假宣傳，責任由運營公司與品牌方承擔。

電商

上一則

1顆爛蘋果孵出「第8代果菌王」 涼拌、炒食都好吃極了

下一則

封殺「竹知了」玩具？鴻蒙智行澄清：針對的是惡意剪輯

延伸閱讀

中國AI短劇半年上線逾22萬部 1000部AI漫劇僅1部爆款

中國AI短劇半年上線逾22萬部 1000部AI漫劇僅1部爆款
追短劇驚見「虞書欣」？ 原來被AI盜臉偷聲音 工作室火速切割

追短劇驚見「虞書欣」？ 原來被AI盜臉偷聲音 工作室火速切割
AI改變中國微短劇 今年95%劇幾乎不是真人演出

AI改變中國微短劇 今年95%劇幾乎不是真人演出
張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡