AI女主角方桃子代言美瞳 60秒報價25萬 網友卻質疑這一點

AI短劇女主方桃子暴紅。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： AI短劇角色方桃子因爆紅接下美瞳廣告，60秒報價逾25萬元，但因無法真人試戴、且美瞳屬高風險醫療器械，合規與真實性爭議隨即升高。

熱門AI短劇「被裁掉的女孩」全網播放量突破2億，劇中AI演員「方桃子」的獨立角色帳號隨之走紅，粉絲量達40.8萬。主創團隊順勢啟動商業化變現，近日發布了一則美瞳種草短影片，由方桃子以劇情演繹形式推廣某品牌美瞳，60秒廣告報價超25萬，貴過千萬粉絲的真網紅。AI虛擬人跨足商業帶貨隨即引發熱議，有網友質疑，「AI怎麼保證試戴效果」？

紫牛新聞報導，該廣告影片中，方桃子口播宣傳「我的美瞳戴了一天，都很舒服，要試試嗎？」、「這個美瞳做了高光定軸，可以放心眨眼」等內容。評論區部分網友感慨「現在AI虛擬人都能接廣告帶貨了」，但更多網友提出質疑：「代言美瞳，連實物上眼什麼感覺都不知道」、「AI戴的怎麼保證真人使用效果，你想要AI展現出什麼效果，不都是一個指令的事」。

據報導，AI角色帳號的商業化運營展現極高的商業價值。據巨量星圖數據，方桃子帳號的廣告報價區間從16.8萬元至25.8萬元不等，已超越大部分真人百萬甚至千萬粉絲網紅。先前爆款AI漫劇「予你深情侵入餘生」中，同款手鏈在電商 平台累計售出超2000件，顯示大眾已逐步從情感層面接納AI數字人，數字人正快速湧入商業變現賽道。

不過網友的顧慮並非沒有原因，美瞳不是普通的美妝產品，它的專業名稱為角膜接觸鏡，2025年檢察日報正義網曾發文提示，無資質嚴禁銷售。

對此，知名公益律師趙良善指出，國家藥品監督管理局將美瞳畫分為風險等級最高的第三類醫療器械，依據《廣告法》規定，不得利用廣告代言人作推薦，且AI無法真實佩戴，口播「戴了一天都很舒服」屬於虛構使用體驗，涉嫌構成虛假宣傳。地方出台的AI廣告合規指引亦明確禁止虛構使用感受，合規責任由背後的運營公司與品牌方承擔。若消費者權益受損，廣告主與運營公司需承擔相應責任，消費者可提起訴訟。

隨著更多AI網紅湧入市場承接廣告，其畫面與佩戴效果均由程序渲染生成而非真人實測，如何保障商品宣傳資訊真實可信，已成為傳統廣告監管體系亟待完善規範的核心問題。

AI短劇女主方桃子接美瞳廣告。（小紅書截圖）