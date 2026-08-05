封殺「竹知了」玩具？鴻蒙智行澄清：針對的是惡意剪輯

有網友將余承東頭像做成竹知了。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 鴻蒙智行針對「竹知了」玩具遭封殺的傳聞澄清，強調檢舉對象是惡意剪輯、AI換臉與誹謗等侵權內容，並否認要求電商停售商品。

華為 「竹知了」玩梗風波持續延燒。近日大量與中國傳統童玩「竹知了」相關影片遭平台下架，引發外界質疑華為大規模檢舉，甚至傳出「全網封殺竹知了」、「要求電商 停售」等說法。對此，鴻蒙智行4日晚間首度發表聲明，強調維權對象並非竹知了玩具，而是涉及惡意剪輯、AI換臉、冒用高管聲音及侮辱誹謗等侵權內容，並首度公開維權數據，否認外界傳聞。

事件源於近期網路流行的「竹知了」二創影片。由於竹知了旋轉時發出的「哇哇」聲，與華為常務董事余承東在產品發表會上喊出「1000萬元以內最好的SUV」後，台下觀眾的驚呼聲十分相似，許多網友便將兩者剪輯在一起，搭配「1000萬元以內最好的玩具」、「搖搖領先」等改編文字，在短影音平台暴紅。

不過自7月底起，陸續有創作者收到平台通知，表示影片因遭投訴而被下架，投訴理由多為「損害企業商譽」，引發網友不滿，也讓原本只在科技圈流傳的梗迅速出圈，甚至帶動竹知了在電商平台熱賣。

面對爭議持續發酵，鴻蒙智行表示，原本希望以較克制方式處理，但隨著網路訊息逐漸失真，因此決定公開說明。官方指出，長期以來，網路上持續存在惡意剪輯、冒用高管聲音、利用AI醜化肖像、虛假歸因及侮辱誹謗等侵權內容，公司一直依法蒐證並進行日常維權，此次投訴並非針對竹知了玩具本身。

鴻蒙智行透露，截至8月4日晚間，共監測到與竹知了相關的網路資訊5.6萬餘則，但經多部門核查後，真正提出投訴的只有171則具明確侵權事實及證據的內容，目前已有144則遭平台下架。

針對外界最關心的「封殺竹知了」說法，鴻蒙智行也鄭重否認，強調從未向任何電商平台投訴竹知了商品，更未要求下架或停售商品。鴻蒙智行最後表示，尊重正常的網路表達與善意批評，也珍視消費者的監督與建議，但對於利用AI偽造、惡意醜化肖像、侮辱誹謗等侵權行為，仍將依法維護企業及相關人員的合法權益。

竹知了。(視頻截圖）