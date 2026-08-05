追星風波？泰航拒載22中客 保安「拉眼角」惹更大風波

泰航曼谷航班拒22名中國乘客登機現場圖。（小紅書截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國航空曼谷飛北京班機因22名中國旅客被集體拒載引發爭議，機場稱與追星干擾飛安有關，但保安做出歧視動作更引爆輿論，最後機場公開致歉並懲處涉事人員。

泰國 航空近日爆發拒載中國乘客事件，引爆熱議。一架由曼谷飛往北京的航班，22名中國乘客在完成報到、安檢並踏上空橋後，竟突被要求集體下機，托運行李也被強制卸載；令人譁然的是，現場一名機場保安還被拍到做出帶有歧視 意味的「拉眼角」動作（瞇瞇眼），影片隨即登上熱搜。事件延燒多日，曼谷蘇凡納布國際機場4日晚間打破沉默，首度公布拒載原因，並向旅客公開致歉。

事件發生於7月29日晚間，原定深夜11時50分由曼谷飛往北京的泰國航空TG674班機。最初，多名中國旅客在網路控訴，自己已完成所有登機程序，卻突然被要求離開空橋，航空公司未提供任何正式文件，也未交代拒載理由。最後班機照常起飛，不少人只能自費改搭其他航班返國。

隨著事件持續發酵，蘇凡納布機場公布監視器畫面與調查結果，還原另一版本經過。機場指，事發當晚有一群中國粉絲因一路追隨同機中國藝人，先是闖入沒有資格使用的貴賓室，被工作人員勸離後，又一路尾隨藝人前往候機區及登機口，查驗登機文件時拒絕配合，甚至試圖跟著藝人一起衝進空橋。

機場稱，航空公司擔心相關人員登機後持續追星，甚至影響其他旅客及飛航安全，因此一度關閉艙門，並在綜合評估後，決定拒絕22人登機，同時依照飛安規定卸載托運行李，導致班機延誤約一小時才起飛。

然而，遭拒載旅客對官方說法並不買單。他們表示，真正衝撞登機口的僅少數幾人，其餘乘客全程配合指示，卻被集體拒載，形同「連坐處分」。更有人透露，現場工作人員原本口頭承諾可免費改簽，最後卻改口要求旅客自行負擔費用。

比起拒載爭議，更引爆輿論的是保安的舉動。網路流傳影片顯示，一名保安與中國乘客發生口角時，竟伸手拉扯自己的眼角，做出國際間普遍被認為帶有歧視亞裔意味的「瞇瞇眼」動作，還一度試圖拍打拍攝民眾的手機。影片曝光後，大批網友怒批「這已經不是執法問題，而是種族歧視」。

面對外界批評，蘇凡納布機場在最新聲明中承認，保安人員攔阻旅客原是基於維護飛航安全，但部分執勤人員的言行確實不符合服務規範，已向受影響旅客公開致歉，並完成對涉事保安的懲處。

泰航拒中國客登機，曼谷機場保安「拉眼角」涉歧視。（視頻截圖）