「黃金大外環」建設精準定位4通道 中國交通骨幹更強健

「黃金大外環」G331路段從新疆阿勒泰至遼寧丹東，橫跨新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林六個省份。圖為吉林省安圖縣二道白河鎮拍攝的G331路段風景。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國交通運輸部正加快建設交通主骨架，未來5年將透過4類通道，全面提升邊疆、沿海、長江與區域聯通能力。

中國交通運輸部正全面加快推進交通「主骨架」建設，「黃金大外環」建設正是此項國家戰略的生動縮影，未來五年，從沿海到內陸，四類通道將加速形成，讓交通「主骨架」更強健。

人民日報報導，交通運輸部規畫研究院技術委員會副主任麗萌認為，四類通道全面覆蓋中國邊境 邊疆、西部內陸、長江沿線、東部沿海、城市群灣區 等重點區域，功能定位精準，四類通道各有側重，互為支撐，將從多個維度構築起國家立體交通發展骨架。

一是沿邊沿海沿江通道。主要是建成沿海高速鐵路、推進沿邊國道貫通和提質改造，全面貫通沿邊G219、G331陸路骨幹通道和沿海G228骨幹通道；沿江方面，重點是加快構建長江綜合立體交通走廊，全面建成高標準沿江高速鐵路，實施三峽水運新通道等一批重大工程。

二是出疆入藏通道。著眼邊疆穩定和興邊富民，解決通道韌性不強、保通保暢能力不足的短板，高標準推進川藏鐵路雅安至林芝段建設，建設新藏鐵路東、西段工程，加快構建「一軸兩翼多聯」的疆煤外運通道。

三是西部陸海新通道。通過加快貫通主通道，增強北部灣國際門戶港的樞紐功能，形成「陸海內外聯動、東西雙向互濟」的開放格局。

四是跨江跨海跨灣通道。重點實施滬甬跨海通道、獅子洋通道等一批重大工程，強化跨長江、跨杭州灣等通道的聯繫，支持國家區域重大戰略實施。