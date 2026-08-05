最美自駕路+經濟走廊 中國將建2.7萬公里「黃金大外環」

在內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗，人們在莫爾格勒河畔騎馬。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國計畫在2026年至2030年貫通沿邊與沿海主幹公路，打造總長逾2.7萬公里的「黃金大外環」，兼具國防、民生、開放與文旅效益。

被稱為「基建狂魔」的中國又有大型基礎建設規畫，預計在「十五五」期間（2026年至2030年）沿中國邊界和海岸線，興建一條總里程超過2.7萬公里的國道公路：「黃金大外環」。黃金大外環建成後，將可實現開車環繞中國。該環線也被定位為中國「國防安全線、興邊富民線和對外開放線」，是文旅產業和交通廊道的綜合體。

中國交通運輸部副部長徐成光日前在記者會上宣布，十五五時期，將繼續推進跨區域跨流域大通道建設，其中一項重點工程就是全面貫通沿邊G219、G331陸路戰略主要通道，及沿海G228主要通道。他表示，這三條通道將形成一個貫通中國沿邊沿海的大外環，打造一個「黃金大外環」，將成為重要的旅遊通道、資源開發通道、穩邊固邊通道。

針對「黃金大外環」具體如何興建，新華社指，未來五年將重點加快打通G219昭蘇至溫宿、G228泉州百崎通道等穿山跨海路段，並同步推進黃金大外環提質升級。

其中，G219從新疆 的喀納斯至廣西的東興，規畫建設全長近1萬公里，途經新疆、西藏、雲南、廣西四個省份，串聯起雪山、草原、沙漠、戈壁等多種自然景觀，是中國目前里程最長的國道。G331從新疆的阿勒泰至遼寧丹東，規畫建設全長約9200公里，橫跨新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林六個省份，串聯起東北平原、內蒙古草原、大興安嶺、長白山等景觀帶，是中國「最美邊境公路」。

G228則從遼寧丹東至廣西的東興，規畫建設全長約7400公里，串聯遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西十個省份，自北向南跨越鴨綠江、遼河、海河、黃河、淮河、長江、珠江等水系。

報導指，黃金大外環緊貼國境線，補齊邊境路網末端薄弱、應急通達性不足等缺點，形成閉環邊境運輸網絡。預計將推動經濟發展，邊境偏遠村莊融入現代分工，延伸教育、醫療等公共服務。

北京交通大學教授李紅昌指，黃金大外環是中國國防安全線，也是興邊富民線與對外開放線。三條主幹道串聯上百個一類口岸及全部沿海港口，形成連接陸路邊境與濱海港口的物流網，同時串接數百處國家級風景名勝區及歷史文化名城，有望打造世界級文旅走廊。

中國計畫在未來五年內，沿著邊界和海岸線，建成一條總里程超過2.7萬公里的國道公路，形成「黃金大外環」。(取材自百度)