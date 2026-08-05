從高中生變超模 浙女孩只花2年 香奈兒廣告唯一亞洲人

魏怡婷廣告照片。（取材自都市快報）

法國精品品牌香奈兒（Chanel）全球美妝廣告近日出現一個亞洲面孔，她是來自浙江諸暨的20歲女孩魏怡婷。如今活躍於國際伸展台的她，兩年前仍是一名準備高考 的高中生，卻因一次偶然的契機改變了人生方向。

都市快報橙柿互動報導，魏怡婷身高180公分，出生於普通家庭，母親是家庭主婦，父親靠開滴滴維生。高三時，她原本專心準備高考，直到一名就讀藝校的國中同學建議她：「你天生就是一個模特，很多人因為身高門檻都沒辦法去嘗試，你為什麼不去試試？」這番話讓她開始考慮報考服裝表演專業。

當時距離藝考只剩一個月，家中經濟也無法負擔培訓費用，母親質疑：「憑什麼覺得你靠一個月的努力，就比其他比你多學那麼久的人強？」不過，她仍決定獨自前往杭州拜訪培訓老師。老師見到魏怡婷後直言：「你完全就是一個天生的模特。」知道魏怡婷家裡沒錢，決定免收學費。

經過一個月訓練，魏怡婷減重十多斤，在2024年浙江省服裝表演統考中獲得全省第二名，順利考入浙江理工大學。老師後來透露，原本當天打算取消與她見面，但預定的三項工作竟接連取消，才促成這次相遇。

進入大學後，魏怡婷利用課餘時間兼職走秀、擔任秀場助理，也曾在服飾店當收銀員。她回憶，第一天上班時正擔心不熟悉收銀流程，幾名外國顧客進店，其中一人結帳時突然問她：「你有多高？你想做模特嗎？你知道旁邊正在辦一場香奈兒大秀嗎？」

原來這名顧客是巴黎一家模特經紀公司的經紀人，魏怡婷很快被邀請參加面試，結果真的成功登上在杭州西湖舉辦的香奈兒工坊系列大秀，成為全場唯一新人，並與劉雯等國際超模同台。她回憶當時心情：「走在台上很緊張，像做夢一樣，這之前朋友還懷疑我遇到了騙子。」 魏怡婷走秀畫面。（取材自都市快報）

此後，魏怡婷簽約巴黎模特經紀公司，首次赴海外便參與巴黎時裝周四場大秀，並入選Models.com「最佳新人」榜單，接連登上香奈兒2025秋冬、2026早春系列秀場，也兩度拍攝香奈兒全球美妝廣告，成為唯一的亞洲面孔。

面對外界以「好命」形容自己的際遇，魏怡婷表示：「我相信，我到目前為止的經歷不能只用運氣去概括。在『去做』這件事情上，我給了自己十足的信心與努力。」