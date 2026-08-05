摩友邀「崩一下」 19歲男大生深夜溜出校 8分鐘後人沒了

圖為事發路段。（取材自紅星新聞）

「可敢跟我出來一戰？」河南鄭州 航空工業管理學院一名19歲學生梓沐（網名）日前接受網友邀約，深夜溜出學校和對方競速飆車，沒想到8分鐘後就因撞上路邊固定物身亡。家屬事後收到警方事故認定書，認定梓沐負事故全部責任，但梓沐的母親宋女士認為對方涉嫌慫恿非法競速，希望警方依法追究責任，目前案件仍在調查中。

紅星新聞報導，根據交通事故認定書，事故發生於5月12日23時47分，梓沐騎乘機車沿鄭州市文苑西路行駛時，撞上路邊石、綠化帶、行道樹及路燈桿，當場死亡。宋女士表示，透過監視器畫面還原經過，當晚11時23分梓沐離開宿舍，27分走出校門，「30分還沒開始比賽，38分左右孩子就出事了」。

警方調查指出，梓沐當晚在校門口與校外摩友劉姓男子及三名同學會合。多名同學證稱，劉男表示要與梓沐「崩一下」、「比比誰的速度快」，兩人隨後在約1.5公里長的道路上競速。

同學表示，第一次騎完後，梓沐曾說自己「騎到了180公里」，大家勸他不要再騎，一起去吃東西，但劉男表示自己「不熟悉這段路」，要求「再跑一圈」。兩人再次出發後，速度比第一次更快，機車從同學面前呼嘯而過數秒後，便傳出撞擊聲，劉男隨即折返表示「出車禍了」。

梓沐機車連接手機的App紀錄顯示，事發當晚23時30分至38分的7分39秒內，梓沐所駕駛的機車共騎行3.8公里，最高時速達208公里。第三方司法鑑定則指出，因監視器畫質不足，無法依法鑑定事故當下車速，但確認梓沐所騎機車未與其他車輛發生碰撞，而是單獨撞擊固定物。 梓沐的骨灰被送回從小長大的小縣城安葬。（取材自紅星新聞）

警方調查發現，劉男與梓沐4月初透過短影音平台認識，之後互加微信，相約騎車，並曾交流騎乘速度及路線。事發當晚，梓沐原本表示宿舍要查寢、自己已洗完澡，不打算外出，但劉男接連發送訊息及語音挑釁，表示「可敢跟我出來一戰？」、「等著崩你呢」、「就是為了跟你對拉才過來的」，還傳送帶有挑釁意味的表情符號。梓沐最後回覆「你給我等著」，隨即離開宿舍赴約。

事發四天後，家屬試圖聯絡劉男，卻發現已遭對方封鎖。宋女士表示，她曾在交警隊見過劉男，「對方沒有表示任何歉意」。

梓沐家人表示，他自小成績優異，曾擔任班長、學生會文藝部部長，拿過校內羽毛球冠軍，古箏考取10級，也自學鋼琴。在考上鄭州航空工業管理學院飛行技術專業後，原本規畫大二與航空公司簽約、大三開始飛行實習，朝機師目標邁進。

受父親影響喜歡機車的他，今年3月在家人同意下，以分期付款方式購入一輛約4.5萬元（人民幣，約6688美元）的新車，沒想到牽車僅兩個月便發生事故。梓沐父親表示，大伯至今仍責怪夫妻倆當初不該同意買車，「到現在都不跟我講話」。