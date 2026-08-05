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正宗大盤雞不應有土豆？上海食客氣到報警 結局很傻眼

中國新聞組／上海5日電
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大盤雞該不該放土豆，在網路上掀起熱烈討論。（取材自微博）
大盤雞該不該放土豆，在網路上掀起熱烈討論。（取材自微博）

上海近日發生一起消費糾紛，一名顧客認為餐館販售的大盤雞加入馬鈴薯（土豆），不符合自己認知中的正宗作法，且價格比另一道土豆燒雞塊高出30元（人民幣，下同，約4.4美元），質疑店家涉嫌欺詐並報警。經警方協調後店家同意免單，該名顧客將他認為「不正宗」的大盤雞吃個精光後，拍拍屁股走人。

事件曝光後在網路上掀起「大盤雞是否應該放土豆」的討論，有正在新疆的網友稱「昨天才吃過，就是有土豆」，有人批評該顧客浪費警力，嘲諷「我去買老婆餅，然後也去報警餅裡沒老婆」；也有人質疑該名顧客根本是吃白食。

綜合新聞晨報、觀察者網等媒體報導，該起消費糾紛由上海楊行派出所民警陳嘉文獲報後到場處理。報案人表示，自己在餐館點了一份68元的大盤雞，上桌後發現裡面放了土豆，認為正宗大盤雞「絕不該放土豆」。他還指出，店內另一道土豆燒雞塊售價僅38元，「加了土豆的大盤雞」卻要68元，因此懷疑店家涉及欺詐。

男子認為大盤雞放土豆不夠正宗，憤而報警。（視頻截圖）
男子認為大盤雞放土豆不夠正宗，憤而報警。（視頻截圖）

面對情緒激動的報案人，陳嘉文先安撫其情緒，待對方冷靜後，再依據法律規定說明，法律上的欺詐，是指虛構事實、隱瞞真相以謀取不當利益，而大盤雞是否加入土豆，並沒有法定統一標準，各家餐館可依自身配方料理，屬於店家的口味特色，不能認定為虛構事實。

陳嘉文也表示，店家明確標示菜單及價格，顧客是在知情情況下自行點餐，因此不符合欺詐的法律構成要件。

警方出面擔任雙方溝通橋梁，餐館老闆也表示願意讓步，同意免收這道大盤雞的費用，報案人接受調解方案，雙方達成共識。

但令人意外的是，報案人最後仍將整盤大盤雞吃完，離開前還對員警表示：「你可得跟老闆說說，讓他去新疆調研一下，正宗大盤雞哪有放土豆的！」

事件曝光後，引發網友熱烈討論「大盤雞裡到底該不該放土豆」。不少網友力挺店家，稱土豆與寬麵吸收大盤雞湯汁後相當美味，也有人在新疆的網友留言表示，「昨天才吃過，新疆沙灣杏花村大盤雞，就是有土豆」。

也有部分網友質疑該名消費者報警理由不當，根本是浪費警力，「我去買老婆餅，然後也去報警餅裡沒老婆」、「調解的結果是支持白吃？」

精華 FAQ

  • 爭議在於顧客認為店內68元的大盤雞加入土豆，和他認知的正宗做法不符，且價格比土豆燒雞塊更高，因而懷疑店家欺詐並報警。

  • 民警說明，欺詐需有虛構事實或隱瞞真相以牟利，但大盤雞是否加土豆沒有法定統一標準，且店家已明確標示菜單與價格，顧客屬知情點餐。

  • 在警方協調下，店家同意免單，雙方達成共識；但顧客仍把整盤大盤雞吃完後離開，引發網友批評浪費警力，也有人拿老婆餅梗嘲諷。

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