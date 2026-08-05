跟風「抱冬瓜睡覺」 受害者出現…瓜在半夜竟變炸彈

「抱冬瓜睡覺降溫」近來在網路掀起話題，卻有人遇上「半夜炸瓜」。（取材自封面新聞）

「抱冬瓜睡覺降溫」近來在網路掀起話題，不少民眾將冬瓜當作天然涼枕消暑，卻有人遇上「半夜炸瓜」，床單遭腐臭汁水弄髒。專家指出，抱冬瓜睡覺降溫僅能短暫降低體感溫度，且整夜貼身使用可能加速變質。專家提醒，冬瓜只要表皮完好、不持續貼身摀著，變質速度其實很慢，「整夜懷抱加溫才是催生『炸瓜』的關鍵。」

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封面新聞報導，成都市農林科學院高級農藝師敖清艷表示，新鮮冬瓜含水量約96%，水的比熱容較高、吸熱能力強，常溫下冬瓜溫度通常低於人體體表溫度，因此貼身抱著時，可快速吸收人體熱量，原理與抱冷水袋相似，因此能帶來短暫清涼感。

四川日報報導指出，冬瓜並沒有持續製冷能力，人體熱量持續傳導後，約半小時至一小時，冬瓜溫度便會接近體溫，不再具有降溫效果，反而變成溫熱的「濕枕頭」，因此無法達到整夜降溫的效果。

近期多名網友反映睡夢中發生「炸瓜」，冬瓜突然爆裂，腐爛果肉及汁液流出，弄髒床單與地面。敖清艷解釋，冬瓜表皮原有緻密蠟質層，可發揮保護作用，但人體散發熱量、被褥形成密閉環境，加上汗水浸潤及翻身摩擦，容易破壞保護層，使細菌與黴菌侵入。

她指出，微生物在溫暖潮濕環境中大量繁殖，分解冬瓜內部糖分及有機物，持續產生二氧化碳等氣體。由於冬瓜外皮密閉，氣體無法排出，當內部壓力超過瓜皮承受範圍時，就可能夾帶腐爛果肉與酸臭汁水，從瓜蒂或受損部位爆開。

若仍想體驗抱冬瓜消暑，敖清艷建議，選擇表皮完整、沒有凹陷、碰傷或刮痕的黑皮冬瓜，避免選用瓜蒂脫落、局部發軟或發霉的冬瓜，體型也不宜過大，以降低爆裂後清理困難。