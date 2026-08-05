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1顆爛蘋果孵出「第8代果菌王」 涼拌、炒食都好吃極了

中國新聞組／北京5日電
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2024年7月4日，浙江德清網友鄧立行發現蘋果上長出了蘑菇。（取材自微博）
2024年7月4日，浙江德清網友鄧立行發現蘋果上長出了蘑菇。（取材自微博）

一顆爛蘋果孵出「果菌王」。浙江德清一名女子兩年前分享腐爛蘋果長出白色蘑菇，引起科研團隊注意，如今中國科學院成功培育出第八代「果菌王」，並寄回分享者試吃，如今還啟動全網徵名。研究團隊表示，下一步將規畫把「果菌王」送入太空進行航天搭載，與曾進入太空的裂褶菌比較，觀察太空環境對菌種造成的變化。

都市快報報導，2024年梅雨季期間，浙江德清民眾鄧立行發現家中窗台一顆局部腐爛的蘋果長出白色蘑菇，拍照分享到網路後迅速引發討論，也吸引中國科學院昆明植物研究所許容聚博士主動聯繫，希望取得蘋果進行研究。鄧立行隨即將蘋果寄出，表示希望能提供科研使用。

許容聚當時表示，經切開觀察及接種後，發現裂褶菌菌絲已長入蘋果果肉，推測菌體從蘋果核內部生長。由於裂褶菌過去多生長於腐木，曾有長在桃子的案例，但蘋果上的情況相當少見，因此具有研究價值。隨後，網友替這株菌取名為「果菌王」。

報導指出，裂褶菌俗稱白參，孢子可隨大氣傳播，當孢子落在蘋果果梗並遇到適合濕度時，便可能利用蘋果核提供的環境生長，經營養累積後形成蘑菇，也成為這次研究的重要材料。

歷經兩年培育，今年2月研究團隊成功培育出第八代「果菌王」，目前已可穩定量產。研究團隊表示，第八代「果菌王」幾乎不產生孢子，肉質脆嫩、多糖豐富，鮮味十足，可涼拌或炒食，種植周期縮短至15至20天即可採收。

團隊並以曾搭載「神舟12號」升空的太空裂褶菌與「果菌王」作為親本雜交，培育出口感較佳、孢子較少的新菌株，發展出第四代「香妃」。鄧立行收到第八代「果菌王」與第四代「香妃」後，分別料理成炒毛豆、臘腸及炒豬肉，全家都相當喜愛。

此外，「果菌王」走紅後，課題組已蒐集來自14個地區、25種裂褶菌，包括「椰菌王」、「蒜菌王」及「咖啡菌王」等。目前，第八代「果菌王」正展開全網徵名，獲選名稱有機會成為菌種正式備案名稱。

第八代「果菌王」。（取材自微博）
第八代「果菌王」。（取材自微博）

爆炒「果菌王」。（取材自潮新聞）
爆炒「果菌王」。（取材自潮新聞）

精華 FAQ

  • 浙江德清民眾鄧立行在2024年梅雨季，發現窗台上一顆局部腐爛的蘋果長出白色蘑菇，拍照上網分享後迅速引發討論，進而吸引中國科學院研究團隊注意。

  • 它其實是裂褶菌，俗稱白參，孢子可隨空氣傳播，落在蘋果果梗並遇到適合濕度時可能長成菇體。因過去多見於腐木，長在蘋果上的案例很少，所以具研究價值。

  • 第8代果菌王幾乎不產孢子，肉質脆嫩、多糖豐富、鮮味十足，15到20天即可採收。團隊也計畫將其送上太空，並持續全網徵名作為正式備案名稱。

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