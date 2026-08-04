湖南11歲「殺魚妹妹」走紅 知名主持帶兒拜師 還送特別禮物

洪琛收到了孫穎莎的簽名球拍。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湖南長沙11歲洪琛因在魚攤熟練殺魚而走紅網路。

湖南長沙11歲洪琛因在魚攤熟練殺魚而走紅網路。 重點二： 主持人馬可帶子到攤位拜師，讓孩子體驗勞動辛苦。

主持人馬可帶子到攤位拜師，讓孩子體驗勞動辛苦。 重點三：洪琛獲孫穎莎親簽球拍，現場驚喜感動不已。

今年暑假，湖南長沙11歲女孩洪琛因課餘在父母的水產攤幫忙，憑藉熟練俐落的殺魚手藝走紅網路，被網友稱為「殺魚妹妹」。知名主持人馬可得知洪琛酷愛乒乓球且崇拜運動員孫穎莎 後，於3日帶著11歲兒子「雲寶」前來魚攤「拜師」體驗勞動，並於中午在社區乒乓球室送上一份特別禮物——孫穎莎親筆簽名的球拍，讓洪琛又驚又喜。

瀟湘晨報報導，8月3日早上9點，洪琛如往常在父母經營的魚攤前忙碌。主持人馬可帶著備好鞋套與換洗衣服的兒子前來拜師，希望讓孩子體驗勞動成果。

現場由洪琛手把手教學，她熟練地將魚握在手裡，用大拇指緊扣魚頭指導：「殺魚第一步要把魚握穩，它才不會滑走；刮鱗片要用刀頂部，刀刃朝外才不易劃傷手。」在洪琛協助下，從未拿過菜刀的雲寶花費20分鐘處理完2條小鯽魚，忙得滿頭大汗直呼：「對比姐姐和我殺魚的效率，我還得練。」

結束勞動後，眾人移師社區乒乓球室展開雙打比賽，由洪琛與弟弟組隊對陣馬可父子。球台上，洪琛專注認真、動作利落，接球、揮拍、扣殺有條不紊，展現常年練習的功底；雙方你來我往積極攻防，清脆的擊球聲在球室裡響起，現場滿是歡樂的笑聲。

報導指出，比賽結束後，馬可拿出預先籌劃五天、多方聯繫取得的孫穎莎簽名球拍。

「天吶！這是真的嗎？」當印有偶像親筆簽名的球拍遞到手上，洪琛眼裡瞬間盛滿光彩，難掩心中激動。一直將孫穎莎視為榜樣的洪琛表示，非常欣賞偶像在賽場上奮勇拚搏的姿態與堅韌品性；馬可則表示，希望能透過這場球賽與禮物，為熱愛乒乓球的洪琛留下難忘回憶。

「殺魚妹妹」洪琛教導馬可及雲寶殺魚。（取材自瀟湘晨報）