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毛孩被騙婚 南京男拖音響沿街討公道 「這一幕好可愛」

中國新聞組／北京4日電
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男子花了800元幫狗狗配種疑遭「騙婚」，怒拖音響控訴。（視頻截圖）
男子花了800元幫狗狗配種疑遭「騙婚」，怒拖音響控訴。（視頻截圖）

江蘇南京近日一段維權影片在網路上引發熱議。一名男子花了800元（人民幣，下同，約118美元）替家中的約克夏犬安排配種，對方收了錢後卻將他封鎖，讓他氣得拖著音響到社區公開喊話討公道，而愛犬一路跟在身後的畫面，也成為網友笑稱「狗狗跟在後面好可愛啊」、「我感情被騙的時候，我爸都沒這麼為我出頭過」。

綜合媒體報導，該名男子表示，事件發生於7月30日，自己事先與對方談妥配種事宜及費用，並依約支付800元，沒想到對方收款後便將他的微信封鎖，之後始終無法取得聯繫。

多次聯絡未果後，男子決定以公開喊話的方式維權。他拖著一台攜帶式音響，在社區內手持麥克風邊走邊喊：「這裡有個騙子，收了錢，把我拉黑，家裡有養很多隻狗。」希望藉此讓對方出面說明。

從網路流傳的畫面可見，男子一邊拖著音響在社區行走，一邊持續透過麥克風說明事件經過，而家中的約克夏犬則一路小跑步跟在主人身後，不時東張西望，完全不知道主人在為了自己的「終身大事」奔走，逗趣畫面讓不少網友直呼可愛。

▲ 影片來源：YouTube＠ddda-h7f（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片曝光後迅速引發討論，不少網友留言表示：「狗狗跟在後面好可愛啊」、「我感情被騙的時候，我爸都沒這麼為我出過頭」、「網路交友有風險」、「網戀的風吹到了狗狗這裡」、「這波是奔現失敗了」、「支持追回小狗的聘金」、「牠知道發生什麼事嗎？」

不過，事件隨後出現反轉。一名自稱是另一方當事人的網友發文表示，雙方其實已完成配種，自己也退還了300元，並稱自己「很好說話」，只是對方說話態度較為強硬，還嫌棄狗沒有整理、不夠帥，因此雙方才發生爭執。

精華 FAQ

  • 男子事先與對方談妥配種事宜並支付800元，但對方收款後卻將他微信封鎖，之後難以聯繫，讓他認為自己遭到欺騙，因而決定公開維權。

  • 他拖著一台攜帶式音響，拿著麥克風在社區裡邊走邊喊，直接公開指控對方是騙子，希望透過現場喊話迫使對方出面說明並處理糾紛。

  • 隨後有自稱另一方當事人的網友發文表示，雙方其實已完成配種，自己也退還300元，並稱只是因對方態度強硬、嫌狗沒整理好而起爭執。

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