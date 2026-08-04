富婆砸錢拍短劇自己當女主 指定與小鮮肉接吻還伸舌頭

中國短劇圈傳出有富婆投資人自己演女主角，還頻加吻戲。（取材自微博）

中國短劇圈近日爆出拍攝爭議，一名富婆投資人斥資拍攝一部量身打造的短劇，不僅親自擔任女主角，還指定男演員鍾宇飛飾演男主角，並要求在50多集劇情中安排超過60場吻戲。拍攝完成後，男主角鍾宇飛公開控訴，拍攝期間曾遭對方多次出現超出表演範圍的親密舉動，引發外界討論。

綜合聯合早報、香港 01等媒體報導，導演夢星（夢馨）近日拍片爆料，一名富婆委託劇組製作一部客製化短劇，由對方親自飾演王妃，並指定鍾宇飛飾演「落魄王爺」。夢星表示，該劇共50多集，但投資人要求安排60多場吻戲，幾乎「走兩步就要親一次」。

夢星指出，劇組當時曾建議降低吻戲比例，以免影響劇情節奏，但對方堅持己見，還表示：「我看過的短劇比你拍過的都多。」最終劇組仍依照富婆的要求完成拍攝。

男主角鍾宇飛近日也透過影片談及拍攝經過，表示自己剛入行，女主角又是投資人，因此拍攝過程中即使感到不適，也擔心被認為是「小牌大耍」，始終沒有當場提出異議。

鍾宇飛表示，自己可以配合劇本拍攝吻戲，但拍攝時對方多次出現超出一般表演尺度的親密行為。他在影片中直言：「能不能拍吻戲的時候別往我嘴裡伸舌頭，別往我嘴裡源源不斷地輸送你的口水。」他也表示，希望藉由公開自身經歷提醒其他演員，親密戲屬於工作內容，但若超出職業範圍，「要說不，別怕被說小牌大耍」。 短劇男主角出面吐露心聲。（視頻截圖）

據了解，該劇完成後送交平台播出時，平台認為部分親密戲尺度過大，因此刪除20多段相關畫面，導致劇情難以銜接。夢星表示，富婆因不滿大量吻戲遭刪減，拒絕支付剩餘3萬元（人民幣，約4459美元）製作尾款，因此她才決定公開整起事件；她強調，自己只是承接該部客製化短劇的製作方，並非外界誤傳的投資人。

事件曝光後，在網路上掀起討論，相關話題更衝上熱搜。有網友將此事與1998年楊鈞鈞自資、自編、自演電視劇「西門無恨」的往事相提並論，戲稱這起事件是「2026版西門大媽。