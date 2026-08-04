山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時

救援隊伍經過近17個小時的搜索，才找到失聯民眾。（取材自上觀新聞）

北京市懷柔區兩名老人近日結伴前往野山採藥失聯，消防人員獲報後出動搜救，經過近17個小時的搜尋，才在深山無人區找到人。兩名長者受困超過30個小時，因缺乏食物和飲水導致體力透支，然而消防部門事後表示，兩人曾多次聽見搜救人員呼喊，卻因深信當地流傳「山中聽到有人叫名字不能答應，也不能說渴、說餓」的民俗禁忌，不敢出聲回應，導致多次與救援隊伍錯身而過。

綜合新華日報、上觀新聞 、新京報報導，北京市懷柔區消防救援局7月29日晚間9時接獲民眾報案，指兩名老人在琉璃廟鎮一處野山採藥時失聯，當時已失去聯繫16個小時。

消防救援局獲報後，立即調派國際會都、湯河口兩個消防救援站前往現場搜救。據了解，失聯的兩人為當地居民，分別是73歲男子及58歲女子，平時經常相約上山採藥，兩人均有聽力退化情形。7月29日清晨5時30分，兩人前往當地野山採摘草藥，由於山區沒有訊號，因此未攜帶手機等通訊設備，也沒有準備食物及飲用水，深入山林後便與外界失去聯繫。

消防人員得知兩人已在山中滯留超過16小時，且身上沒有食物與飲水，立即制定搜救方案，分組進入山林搜尋。由於野山草木茂密、山路濕滑陡峭，加上山區沒有通訊訊號，夜間能見度極低，使搜救工作更加困難。

經過近17個小時的跨日搜尋，救援人員於7月30日下午4時48分，在深山無人區找到兩名失聯民眾。此時兩人已受困超過30小時，因缺乏食物及飲水導致體力透支、身心疲憊，所幸並無明顯外傷。

事後，消防人員與兩人交談時得知，當地一直流傳「山中聽到有人呼喊名字不能應答，也不能說渴、說餓」的民俗說法。兩人表示：「我聽到你們喊我們了，但不敢回應……」，直到一路走到後山後，才敢出聲回應救援人員。

消防部門指出，這次搜救除了山區地形複雜、道路濕滑難行等客觀因素外，最大的困難在於兩名受困者聽見搜救人員呼喊後，因忌諱當地流傳的民俗而不敢回應，只能循著聲音自行摸索前進，結果多次與搜救隊伍反向而行，一再錯過會合時機，大幅增加搜救時間與難度。

懷柔區消防救援局提醒，未經開發的野外山林地形複雜、岔路眾多，加上手機訊號微弱，容易發生迷路及失聯情形，民眾切勿為採摘草藥或野菜而擅自深入野山，高齡者也應避免獨自進山活動。並呼籲民眾不要輕信相關民俗禁忌，若在野外遭遇受困或迷途等緊急狀況，應立即大聲呼救，並主動配合救援人員指引，以利救援工作順利進行。

救援現場。（懷柔消防供圖）