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大連海底隧道能看到魚？小孩到現場卻大哭 官方回應了

中國新聞組／北京4日電
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網路上聲稱大連海底隧道能看海景，其實是P圖。（取材自小紅書）
網路上聲稱大連海底隧道能看海景，其實是P圖。（取材自小紅書）

近日，一系列大連灣海底隧道可觀賞海底景觀的圖片在網路流傳，畫面中可見魚群、海龜、鯊魚悠游於隧道上方，引發不少網友討論，甚至有人特地前往朝聖。不過，大連市城市管理局出面澄清，網傳畫面均為後製合成，隧道內部並無透明玻璃頂棚，也無法看到海水或海洋生物。

綜合經視直播、新聞大連等媒體報導，網路貼文聲稱，大連灣海底隧道上方採用透明玻璃設計，車輛行駛途中可直接欣賞湛藍海水及各種海底生物，震撼畫面吸引不少人相信真有「海底世界」景觀。

但有網友實地前往探訪後發現，隧道內實際情況與網傳圖片完全不同，隧道上方一片漆黑，沒有透明頂棚，也看不到任何海底景色。有網友表示，孩子原本期待能看到魚群，結果進入隧道後發現與網路圖片不符，「在網約車上當場大哭」。

針對網路流傳內容，大連市城市管理局工作人員表示，大連灣海底隧道全程都看不到海水，也沒有任何海洋生物，隧道內壁採用的是水泥結構，並非玻璃頂棚。

大連海底隧道實際情形和網路聲稱的完全不同。（取材自新聞大連）
大連海底隧道實際情形和網路聲稱的完全不同。（取材自新聞大連）

工作人員進一步指出，該隧道同時供機動車與地鐵通行，「根本不是玻璃頂棚」，也不可能採用玻璃管道設計，網路流傳的海底畫面均為網友後製合成。針對網路上流傳「頂棚會定期開啟，可供車輛欣賞海底景觀」的說法，工作人員也予以否認，並提醒，若民眾想欣賞海底景觀，可前往大連當地海洋館參觀，不要誤信網路流傳圖片。

此外，也有網友提醒，除了海底隧道外，大連地鐵5號線同樣會穿越海底，但搭乘列車時也無法看到魚群或海底景色，網路流傳的相關畫面並非真實場景。

公開資料顯示，大連灣海底隧道是中國北方首條大型跨海沉管隧道，全長5098公尺，採雙向六車道設計，屬城市快速道路。工程於2017年3月開工，2023年5月1日正式通車，投入營運後成為連接大連灣兩岸的重要交通設施。

大連海底隧道實際情況。（取材自讀特新聞）
大連海底隧道實際情況。（取材自讀特新聞）

精華 FAQ

  • 不是真的。大連市城市管理局表示，相關魚群、海龜與鯊魚畫面都屬後製合成，隧道內部並沒有透明玻璃頂棚，也不可能直接看到海底景觀。

  • 官方說明，隧道內壁採水泥結構，且同時供機動車與地鐵通行，並非玻璃管道設計。車輛通過時只能看到正常隧道內部，完全看不到海水或海洋生物。

  • 因為網路圖片讓人誤以為能在隧道裡看見海底世界，實際到場卻發現一片漆黑、沒有景觀，落差太大。官方也提醒，若想看海底景觀，應前往當地海洋館。

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