疫情後最便宜 中國暑假航空客運量創新高 機票價卻走低

中國今年暑運航空旅客量創歷史新高，但機票 價格卻低於往年同期。數據顯示，7月民航旅客運輸量預計達7447.6萬人次，年增3.7%；國內經濟艙平均票價則為834.7元（人民幣，以下同），較去年同期下降0.7%，更比疫情 前的2019年低7.1%。有航空公司表示，今年暑運首周甚至整體虧損，並形容今年是疫情後機票最便宜的一個暑運。

據第一財經報導，航班管家數據顯示，今年暑運前半段（7月），中國民航日均執飛客運航班超過1.71萬班次，年增1.3%。其中，中國國內（含地區）航班增加1.3%，國際航班則減少1.5%。

報導指，運力增加的同時，旅客量也創下歷史新高。據估算，7月民航整體旅客運輸量約7447.6萬人次，僅計入中國境內航空公司承運量，較去年同期增加3.7%；其中國內旅客量成長3.7%，國際旅客量增加3.5%。

上述數據比暑運首周明顯好轉。當時，有大陸航空公司透露，今年暑運第一周比往年尤其冷清，公司整體處於虧損狀態，只有一、兩天小幅獲利，這在以往暑運是沒有過的。

直到7月中旬後，暑運客流與票價才逐漸回升，但運力及需求增長仍集中在部分地區。據航班管家統計，7月中國41座年旅客量超過千萬人次的機場中，有20座機場航班量較去年同期增加，其中烏魯木齊天山機場增幅達18.8%，成都雙流機場增加15%，北京大興機場則成長9.3%。

從目的地來看，部分旅遊及避暑地區的航空運力增幅較明顯。新疆年增10.3%，北京增加7.2%，雲南增加6.6%；青海、寧夏及內蒙古則分別下降16.5%、10.6%及7.2%。

儘管旅客量增加，7月機票價格仍低於往年同期。航班管家數據顯示，7月中國國內經濟艙平均票價為人民幣834.7元，已包含燃油附加費，較去年同期下降0.7%，與2019年相比更下跌7.1%。