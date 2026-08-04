娃哈哈家族紛爭延燒 宗馥莉繼弟成立新公司 實控人杜建英

AI摘要 文章摘要整理： 宗慶後家族資產爭議持續延燒，宗馥莉繼弟宗繼昌新成立公司且由杜建英實控；同時宗馥莉加快重整宏勝版圖，與娃哈哈業務切割趨勢更明顯。

娃哈哈 創辦人宗慶後家族資產紛爭續有新進展。據天眼查資訊顯示，宗馥莉同父異母兄弟宗繼昌牽頭成立「杭州天杞優品食品有限公司」，並親自擔任董事長兼經理。該公司股權穿透，其母杜建英為該公司實際控制人。公司經營範圍包含食品銷售、農副產品銷售及供應鏈 管理等，並引入百瑞源枸杞股份有限公司作為股東，主打藥食同源養生賽道。

界面新聞報導，杭州天杞優品食品有限公司註冊資本為300萬元人民幣，由浙江三捷投資管理有限公司與百瑞源枸杞股份有限公司共同出資，持股比例分別為56.67%與43.33%。其中持股大股東三捷投資的法定代表人及實控人即為杜建英。

杜建英於1991年加入娃哈哈，曾任集團黨委書記，2019年退休。2025年7月，宗繼昌與宗婕莉、宗繼盛等三人以同父異母兄弟姊妹身分，在香港高等法院對宗馥莉提起訴訟，要求追討總額21億美元的信託權益。

這起涉及百億資產的家族訴訟，今年7月21日香港高等法院作出裁決，正式駁回宗馥莉及JIAN HAO VENTURES LIMITED提出之上訴許可申請，維持原審禁止宗馥莉處置其匯豐銀行帳戶內約18億美元資產的資產保全命令，並要求宗馥莉方支付原告25萬港元訟費。

在家族訴訟延燒之際，宗馥莉2025年9月辭去娃哈哈集團董事長職務，將重心全面轉向其掌控的「宏勝集團」。近一年半以來，超10家「宏勝系」公司變更名稱以加速「去娃哈哈化」。今年6月，宗馥莉自有品牌KELLYONE推出果汁汽水新品「果然啵啵」，每瓶售價3元起，已陸續在各大線上平台與線下便利店鋪貨。該產品為首個包裝上明確標註「宏勝集團出品」的自有品牌，代工鏈亦由宏勝體系承接。

此外，宗馥莉近期積極調整商業版圖，除了在上海成立註冊資本5000萬元的「上海宏芊企業管理有限公司」外，其擔任法定代表人的「杭州娃哈哈電子商務有限公司」也在今年2月新增註銷備案公告，決定解散。

面對家族訴訟與商業版圖重組，網友對此紛紛討論：「宗氏家族的資產糾紛演變成商業線的正面對決」、「雙方各自布局新賽道，看似已全面走向分道揚鑣」。