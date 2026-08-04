我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

娃哈哈家族紛爭延燒 宗馥莉繼弟成立新公司 實控人杜建英

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

宗慶後家族資產爭議持續延燒，宗馥莉繼弟宗繼昌新成立公司且由杜建英實控；同時宗馥莉加快重整宏勝版圖，與娃哈哈業務切割趨勢更明顯。

娃哈哈創辦人宗慶後家族資產紛爭續有新進展。據天眼查資訊顯示，宗馥莉同父異母兄弟宗繼昌牽頭成立「杭州天杞優品食品有限公司」，並親自擔任董事長兼經理。該公司股權穿透，其母杜建英為該公司實際控制人。公司經營範圍包含食品銷售、農副產品銷售及供應鏈管理等，並引入百瑞源枸杞股份有限公司作為股東，主打藥食同源養生賽道。

界面新聞報導，杭州天杞優品食品有限公司註冊資本為300萬元人民幣，由浙江三捷投資管理有限公司與百瑞源枸杞股份有限公司共同出資，持股比例分別為56.67%與43.33%。其中持股大股東三捷投資的法定代表人及實控人即為杜建英。

杜建英於1991年加入娃哈哈，曾任集團黨委書記，2019年退休。2025年7月，宗繼昌與宗婕莉、宗繼盛等三人以同父異母兄弟姊妹身分，在香港高等法院對宗馥莉提起訴訟，要求追討總額21億美元的信託權益。

這起涉及百億資產的家族訴訟，今年7月21日香港高等法院作出裁決，正式駁回宗馥莉及JIAN HAO VENTURES LIMITED提出之上訴許可申請，維持原審禁止宗馥莉處置其匯豐銀行帳戶內約18億美元資產的資產保全命令，並要求宗馥莉方支付原告25萬港元訟費。

在家族訴訟延燒之際，宗馥莉2025年9月辭去娃哈哈集團董事長職務，將重心全面轉向其掌控的「宏勝集團」。近一年半以來，超10家「宏勝系」公司變更名稱以加速「去娃哈哈化」。今年6月，宗馥莉自有品牌KELLYONE推出果汁汽水新品「果然啵啵」，每瓶售價3元起，已陸續在各大線上平台與線下便利店鋪貨。該產品為首個包裝上明確標註「宏勝集團出品」的自有品牌，代工鏈亦由宏勝體系承接。

此外，宗馥莉近期積極調整商業版圖，除了在上海成立註冊資本5000萬元的「上海宏芊企業管理有限公司」外，其擔任法定代表人的「杭州娃哈哈電子商務有限公司」也在今年2月新增註銷備案公告，決定解散。

面對家族訴訟與商業版圖重組，網友對此紛紛討論：「宗氏家族的資產糾紛演變成商業線的正面對決」、「雙方各自布局新賽道，看似已全面走向分道揚鑣」。

精華 FAQ

  • 宗繼昌牽頭成立杭州天杞優品食品有限公司，並擔任董事長兼經理；公司主營食品銷售、農副產品銷售與供應鏈管理，並布局藥食同源養生市場。

  • 該公司註冊資本300萬元，由浙江三捷投資管理有限公司與百瑞源枸杞股份有限公司共同出資，持股分別為56.67%與43.33%；三捷投資法定代表人及實控人為杜建英。

  • 宗馥莉已辭去娃哈哈集團董事長職務，重心轉向宏勝集團，並推動多家宏勝系公司更名；同時推出自有品牌新品、成立新公司，還讓杭州娃哈哈電商走向解散。

供應鏈 娃哈哈

上一則

婚禮43天後 備孕山東女因電子菸捅死男友 一審判死緩

下一則

香港新樓盤名稱「有英無中」 梁振英批「扮高檔」

延伸閱讀

新疆綠化工疑遭霸凌 工作群留遺言輕生 群內62人沒勸阻...

新疆綠化工疑遭霸凌 工作群留遺言輕生 群內62人沒勸阻...
「黑豹」逝世6年…300萬美元遺產掀爭奪戰 親哥怒告弟媳獨吞

「黑豹」逝世6年…300萬美元遺產掀爭奪戰 親哥怒告弟媳獨吞
曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表

曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表
A股再現「天價離婚」 女方分走9.2億元 網：比公司獲利還誇張

A股再現「天價離婚」 女方分走9.2億元 網：比公司獲利還誇張

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
博三女生在弟弟訂婚宴上逐一走向親戚詢問：「你笑話我媽了嗎？」（取材自中國青年報）

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

2026-07-28 10:30
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她