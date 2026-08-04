哇哇聲諷余承東？竹知了視頻遭投訴下架 網友：愈禁愈火

傳統童玩竹知了因為華為指控損害商譽而暴紅。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 竹知了短影音因被剪輯成調侃余承東的梗遭華為投訴下架，連部分無關影片也受波及，引發輿論反彈，反而讓這款傳統玩具在電商平台銷量暴漲。

近日大量有關中國傳統童玩「竹知了」的展示視頻被投訴下架，投訴人大部分竟來自華為 ，理由是「損害商譽」。原來是有網友將竹知了轉動時發出的聲響，與華為常務董事余承東在產品發布會上的現場「哇」聲剪輯結合，製作成各式短影音。然而，華為的「無差別攻擊」引發網友不滿，原本只在特定圈子流傳的小眾梗「愈禁愈火」，電商 平台上竹知了銷量一夜暴漲，商家直接打上「同款」標籤，賣得供不應求。

綜合海報新聞、金融界等媒體報導，竹知了是一種傳統玩具，因聲音近似蟬鳴而得名，是不少人的童年回憶。部分短影音創作者發現，竹知了發出的聲音，與余承東歷次新品發布會中，台下觀眾頻繁發出的驚嘆聲相似，因此將兩者剪輯在一起，除了搭配余承東介紹產品時的畫面，還將余承東的名言惡搞成「1000萬以內最好的玩具」、「搖搖領先」等文字，製作成調侃影片，並在抖音 等平台廣泛流傳。

不過自7月底起，不少創作者陸續收到平台通知，表示影片因遭投訴而被下架；有網友公開平台通知畫面，顯示投訴方多為華為，理由為「損害企業商譽」。報導指出，華為認為相關影片透過特定音效、畫面與文字的組合，影射企業及企業高層，可能影響品牌形象，因此要求平台移除內容。

然而，被下架的部分影片僅單純分享竹知了或介紹玩具製作方式，未提及華為或使用相關音訊，也讓部分網友質疑平台批量審核是否過於寬泛，輿論也因此炸鍋。

一部分人力挺華為，認為玩梗也要有底線，企業依法維權沒毛病；但更多人覺得華為這步棋不高明，本來只是數碼圈的內部梗，這下大張旗鼓投訴，等於免費給全網科普了一遍梗的來源，是典型的「愈描愈黑」。

有人質疑：「已經領先進步到不能隨便說話的地步了嗎？」「只允許自己口無遮攔，不允許別人詼諧調侃」。另有網友戲稱：「如果我是華為，乾脆就買一億個竹知了，上面就刻上『1000萬以內最好的』，所有進店的遊客都送一個，反正比請明星便宜多了。」還有人發現，「現在拼多多竹知了評論都沒有了，法務部真強大。」

截至目前，華為尚未就事件發布進一步官方說明，相關影片下架情況及討論仍持續受到關注。

竹知了轉動時會發出類似蟬鳴的連續聲響，｢哇哇｣聲被指暗諷華為董事長余承東。（電商平台截圖）

華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。(中新社)