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專屬青島的城市味道…火車站人手拖1個鐵桶扎啤回家

中國新聞組╱北京4日電
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火車上的鐵桶扎啤 。(取材自半島都市報)
火車上的鐵桶扎啤 。(取材自半島都市報)

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文章摘要整理：

青島火車站與機場出現旅客手拖鐵桶扎啤返鄉的熱潮，許多人將其視為最具青島味道的伴手禮，並在車站規定與協助下順利帶回家。

「你拿什麼跟我比，我坐五個小時高鐵來到青島，就為喝一扎四廠鮮啤，連喝三天還不算完，我一個弱女子臨走前

還拖了一大桶回去」，今年夏天，青島火車站、青島膠東國際機場等地點，不少旅客都人手一個大鐵桶，有的甚至拖了兩個，有網友表示「『鐵桶扎啤』絕對配得上青島最硬核的伴手禮、特產中的戰鬥機」、「這麼老沉，必須送給最尊貴的客人」。

綜合羊城晚報、半島都市報報導，青島火車站有不少拖著鐵桶扎啤返鄉的遊客。徐先生來自浙江溫州，在青島玩了五天，離開時想到父親特別喜歡喝青島啤酒，特意買了一桶。「我覺得鐵桶裝扎啤更有紀念意義，這是專屬青島的城市味道。」試想一下，當徐先生把鐵桶搬上桌，再說一句「這是我花了好大力氣從青島給您背回來的」，誠意不就滿了嘛。

于先生也加入了「鐵桶大軍」。他的妻子是邯鄲人，今年暑假帶著孩子看望老人時，他靈機一動，決定帶鐵桶扎啤回去，「這個算是青島最特產的特產了。」

于先生表示，以前回老丈人家都是帶海鮮，偶然從網上看到有旅客帶著鐵桶扎啤坐高鐵，覺得這個伴手禮太有創意、太青島了。作為一位地道的青島「老炮兒」，于先生對於啤酒很有研究，平時常花10塊錢打一塑料袋扎啤喝。

在他看來，青島的扎啤沒有對手，「咱青島的水好，啤酒稍微帶點甜味，度數又合適，喝起來口感也好，其他地方的扎啤，都沒有青島的好喝。」

于先生特地向青島北站確認，「車站告知可攜帶單件不超過20公斤的貨物，並且要保證密封。」出發當天，于先生先去市場買了兩桶共20公斤鐵桶扎啤。到達青島北站後，安檢人員幫他捆好酒桶，候車以及上車時，高鐵站工作人員還幫忙搬運，一路暢通無阻。短短幾個小時，麥芽的醇香乘坐高鐵從青島來到了邯鄲。

「28日下午到了孩子姥爺家，當天晚上就喝了一桶，第二天中午又喝了半桶，老丈人還專門買了個牛腿，打算晚上就著烤牛腿，把最後半桶喝完。」當然，鐵桶扎啤收穫一致好評。

青島鐵桶扎啤。(取材自半島都市報)
青島鐵桶扎啤。(取材自半島都市報)

青島鐵桶扎啤。(取材自半島都市報)
青島鐵桶扎啤。(取材自半島都市報)

青島火車站好多人拖著鐵桶扎啤返鄉。(取材自抖音)
青島火車站好多人拖著鐵桶扎啤返鄉。(取材自抖音)

精華 FAQ

  • 因為夏季掀起「鐵桶扎啤」伴手禮風潮，不少遊客在青島喝完後，特地買鐵桶裝鮮啤帶回家，成為火車站與機場常見景象。

  • 受訪者覺得鐵桶裝扎啤不只好喝，還有紀念意義與地方特色，送給家人或貴客都很有誠意，被視為「專屬青島的城市味道」。

  • 青島北站表示，旅客可攜帶單件不超過20公斤的貨物，且必須密封；現場安檢人員會協助捆好酒桶，站務人員也會幫忙搬運。

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