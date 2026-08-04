牛蛙抗生素超標5倍 中電商平台被踢爆偽造合格報告

東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司負責人劉某向記者展示產品。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國電商販售牛蛙被查出抗生素超標與禁藥殘留，部分業者還疑似偽造合格報告應付抽檢，地方監管已介入調查並封存送驗。

牛蛙近年成為中國餐飲市場熱門食材，如今卻爆出食品安全疑慮，多個電商 平台販售的牛蛙樣本被驗出抗生素殘留超標，最高超標逾五倍，另有樣本檢出禁用獸藥「呋喃唑酮」，產業鏈抗生素檢測形同虛設。福建省漳州市東山縣市場監管局3日表示，已成立調查組，封存涉事產品並抽樣送驗，同時在全縣展開專項排查；抖音、拼多多 則稱已下架相關商品。

澎湃新聞報導，調查團隊聯合公益機構上海紫藤社區環保服務中心，從電商平台購買牛蛙產品送驗。結果顯示，多個樣本抗生素含量超標，或含有禁用獸藥成分。其中多多買菜銷售的一款牛蛙產品，恩諾沙星與環丙沙星合計檢出值為每公斤509微克，超過每公斤100微克的標準逾五倍，產品外包裝標示生產商為東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司。

恩諾沙星是動物用廣效抗生素，進入動物體內後，部分會代謝成環丙沙星，食品檢測通常合併計算兩者的殘留量。呋喃唑酮則屬食品動物禁用抗菌藥。

報導稱，調查團隊今年6月前往福建、廣東及江蘇等地追查產銷鏈。祺行天下負責人受訪時聲稱，高密度養殖下使用抗生素「很難避免」，公司主要透過中介收購牛蛙，不掌握養殖戶休藥期，也不會將所有批次送交第三方檢測。

據了解，部分加工業者將牛蛙區分為幾乎無抗生素殘留的「出口款」、殘留符合國際標準的「無抗款」以及抗生素易超標的「常規」產品，每噸價差約千元人民幣，其中「常規版」貨源占比逾五成，主要流向外賣及部分餐飲市場。

業者指出，廠商甚至配合客戶提供「無抗」樣品，或偽造出廠合格報告「應付」抽檢，部分牛蛙在冷凍庫已存放約兩年，包裝卻統一標示保質期18個月，「其實放三五年都沒問題」。

浙江大學附屬醫院第四醫院副主任藥師駱麗萍表示，長期或大量攝取恩諾沙星及氟苯尼考超標食品，可能導致腸胃不適、肝損害及細菌抗藥性等風險。而呋喃唑酮的代謝物具有致癌、致畸及致突變風險，且與動物組織蛋白緊密結合，常規烹煮無法破壞，因此被中國及歐美全面禁止用於食品動物。

據新華社報導，東山縣市場監管局3日上午通報，已成立調查組前往祺行天下展開全面核查，並封存涉事產品、抽樣送檢。

據了解，中國牛蛙產業規模近十年成長三倍，產業鏈抗生素檢測卻形同虛設。中國農業大學副教授朱毅呼籲，業界應落實「先檢測，後交易」機制，並將監管重心前移至養殖及運輸環節，同時建立「合格產品溢價收購」等市場化機制，讓合規經營者有利可圖。

廣東蛙嘟嘟食品有限公司工作人員向影子調查隊展示冷凍牛蛙產品。（取材自澎湃新聞）