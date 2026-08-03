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中國2026亞運會領獎服亮相 王楚欽與李寧、許海峰等體壇傳奇齊聚

中國新聞組╱北京4日電
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發布儀式現場，陳夢與王懿律身著「星耀禮服」上台互動，分享切身穿著體驗。（取材自江...
發布儀式現場，陳夢與王懿律身著「星耀禮服」上台互動，分享切身穿著體驗。（取材自江南都市報）

將在9月19日登場的第20屆愛知·名古屋亞運會，中國體育代表團領獎裝備發布儀式8月3日晚間隆重舉行，現場匯聚李寧、許海峰、高敏、李小雙、唐九紅等五位體壇傳奇名將，以及王楚欽、王曼昱等15位現役運動員代表，共同見證全新領獎裝備亮相。活動中，達娃央宗重現1990年聖火採集場面，韋唯則領唱經典曲目「亞洲雄風」。國乒名將孫穎莎則因傷遺憾缺席。

江南都市報報導，發布儀式安排了象徵體育精神傳承的火種傳遞環節，由李寧親手將火種傳遞給王楚欽、王曼昱與黃友政等國乒代表，從1984年奧運金牌得主到00後運動員，跨越40年的體育信念在此刻交匯，王楚欽雙手接過火種的細節，被網友評價為「輕但很重」的承諾。在韋唯領唱「亞洲雄風」時，兩代體育人同框合唱，畫面令人動容，王楚欽認真跟唱的過程也被網友捕捉到「只跟唱『亞洲』二字」的呆萌細節，成為當晚熱議話題。

另外，因傷缺席儀式的孫穎莎特別發文表示：「預祝第20屆亞運會中國體育代表團領獎裝備發布盛典圓滿成功，我會和大家一起在線上共同見證，為中國體育代表團加油助威！」

在產品功能與設計方面，新款領獎服首度採用深空藍搭配香檳金為主色調，突破以往暖色傳統並融入國風五星設計，被評價為「低調但撐得住場面」。此外，服裝特別搭載「溫控纖維」涼意續航技術，領獎鞋則配備全新緩震科技，兼顧賽場實用功能與美學表達。

此前，代表團已於7月30日在石家莊發布「星耀禮服」，並邀請奧運冠軍陳夢與王懿律現場展示。陳夢表示，禮服色調沉穩且版型鬆弛有度，女款更創新配備闊腿褲與長裙兩款下裝選擇，細節處盡顯人文關懷；王懿律則讚賞面料柔軟親膚且挺括有型，內搭T恤與鞋子上巧妙點綴的五星元素傳遞出深沉的家國情懷。

整套裝備以「星耀征途·光河入夢」為設計概念，寓意體育健兒如繁星匯聚。隨著領獎服與禮服相繼亮相，中國代表團正全面備戰2026年愛知·名古屋亞運會，展現運動員積極自信的精神面貌。

精華 FAQ

  • 現場匯聚李寧、許海峰、高敏、李小雙、唐九紅等5位體壇傳奇，並有王楚欽、王曼昱、黃友政等15位現役運動員代表到場，共同見證新裝備亮相。

  • 新款領獎服首度採用深空藍搭配香檳金，並融入國風五星設計；同時加入溫控纖維涼意續航技術，領獎鞋也配備緩震科技，兼顧美觀與實用。

  • 因傷缺席的孫穎莎特別發文表示，預祝第20屆亞運會中國體育代表團領獎裝備發布盛典圓滿成功，並強調自己會在線上共同見證，為代表團加油助威。

王楚欽 孫穎莎

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