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北京女稱「狗太醜賣不出去」 網友好奇多醜？一看明白了

中國新聞組／北京3日電
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北京一名女子發視頻吐槽自家的狗「醜到賣不出去」。（視頻截圖）
北京一名女子發視頻吐槽自家的狗「醜到賣不出去」。（視頻截圖）

近日，北京一位女子發視頻吐槽自家小狗，因冷白皮、黑斑點和雙馬尾式的滑稽外形，家人想把牠賣了卻賣不出去，只能留家啃老。視頻爆火後，網友起初好奇「能有多醜」，看到真容後，紛紛在網上為不識小狗的潦草長相刷屏道歉，調侃「它不用拴是因為根本沒人偷嘛」，還有人懷疑，兩隻純種邊境牧羊犬怎麼會生出這樣長相的小狗，「狗媽媽是不是背地裡幹了什麼」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠yuyumiaomiao（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網易、星耀世界報導，7月29日，北京一名女網友發布視頻，稱自家一隻小狗因長得太潦草，多次掛牌出售均無人問津，並稱小狗的父母是兩隻毛色油亮、品相端正的純種邊牧，同窩其餘幼犬早已被買家預定帶走，唯獨這隻小狗通體冷白皮，身上散布無規則黑斑，頭頂兩撮毛支稜如紮了冷白皮雙馬尾，與邊牧經典的黑白對稱花紋毫無相似之處，因長相太醜賣不出去，只能留下先養著，讓其跟狗爸狗媽一起生活。

沒想到視頻火了，評論區炸了鍋，網友們紛紛好奇「能有多醜」，結果小狗一出鏡，大家直呼「對不起」，在網上刷屏道歉，留言「確實醜」，「開美顏了嗎」，「還怪對稱的」，「挺放飛自我的長相」，「還是個雙馬尾呢」。

北京一名女子發視頻吐槽自家的狗「醜到賣不出去」。（視頻截圖）
北京一名女子發視頻吐槽自家的狗「醜到賣不出去」。（視頻截圖）

有人調侃：「笑岔氣了，它不拴是因為沒人偷吧？」有人安慰：「那不是醜，只是美得不明顯。」還有人出主意：「把黑毛染成白的，應該挺好看，要不爹媽看它也鬧心。」也有人說：「要我就買它，看著就想笑，每天多開心。」

這隻小狗因為醜賣不出去，反而留在了父母身邊。有網友感慨：「理解了那句『孩子平庸就承歡膝下』的意義。」「古人說『福祿常在醜人邊』，這話放在小狗身上還真應驗了，「不是每個毛孩子都能留在父母身邊長大，它雖然醜，卻成了最幸福的狗。醜，反倒成了它的福氣。」

精華 FAQ

  • 女子表示，這隻邊牧幼犬因冷白皮、黑斑點和像雙馬尾般的毛流，外形和同窩兄弟姊妹差異很大，多次掛牌都無人問津，所以被認為長得太醜賣不出去。

  • 許多網友原本好奇牠有多醜，看到後卻紛紛在留言區刷屏道歉，還調侃牠不用拴是因為沒人偷，並形容牠是「美得不明顯」的醜萌代表。

  • 因為長相特別而一直賣不出去，小狗沒有被送走，得以留在狗爸狗媽身邊一起生活，網友也因此感慨，牠雖然醜，卻因無人領養而得到陪伴與幸福。

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