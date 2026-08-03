成績出現高分斷層 河南「三支一扶」招募被查實作弊

河南「三支一扶」爆考試作弊，考試中心負責人已遭停職調查。左圖為曾獲「三支一扶」幫扶的女大生，右圖為她10多年前和老師同學走在去學校的路上。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南三支一扶成績公布後，部分崗位出現高分斷層與高分扎堆，引發考生與網友強烈質疑。

河南三支一扶成績公布後，部分崗位出現高分斷層與高分扎堆，引發考生與網友強烈質疑。 重點二： 官方核查後證實存在非法參與考試作弊行為，已停職省人事考試中心負責人並成立專案組偵辦。

官方核查後證實存在非法參與考試作弊行為，已停職省人事考試中心負責人並成立專案組偵辦。 重點三：多名高分考生與其他考試成績落差過大，爭議名單已重公示，部分涉疑人員被剔除。

河南 「三支一扶」（支教、支醫、支農、扶貧）考試成績公布，部分崗位出現「高分斷層」和「高分扎堆」現象，引發熱議；「三支一扶」領導小組協調辦公室表示，經核查，發現有非法參與考試作弊行為，已對河南省人事考試中心負責人停職調查，並成立專案組全面偵查違法犯罪行為。網友則表示，「古代科舉舞弊是要殺頭的，如今關乎普通家庭孩子命運的考試，竟被弄得烏煙瘴氣」。

綜合新華社、中國新聞周刊等報導，2026年河南「三支一扶」招募考試成績公布後，排山倒海的輿論聲討席捲網路。不少網友質疑，當初有大V博主對提出異議的考生冷嘲熱諷，如今真相大白卻默默刪帖跑路；廣大考生更是憤怒直言，這場標榜公平的基層考試已嚴重踐踏社會底線。

對此，官方於2日晚間證實，經核查該考試確實存在非法參與考試作弊行為。這起震驚各界的舞弊案，起源於7月下旬筆試成績公布後湧現的三大反常疑點：

1.高分與名額精準配對： 在安陽、濟源等地，出現「一人崗位恰好一人考80多分、兩人崗位恰好兩人考80多分」的詭異現象。高分人數與招錄名額嚴絲合縫，第二名分數卻直接掉至60多分，形成極不合理的斷崖式斷層。

2.短時間內分數神奇暴漲： 濟源有3名考生，在僅相隔13天的其他公職類考試中僅獲約59分，卻在本次「三支一扶」考試中飆升至79分至87分，最大漲幅高達28.41分，遭質疑「一夜神蹟」。

3.題目難度升級高分卻暴增： 本次筆試首次引入多選、錯選、少選均不得分的不定項選擇題，被考生公認為「近5年最難」。然而在往年全省80分以上鳳毛麟角的狀況下，今年僅安陽一地就批量湧現十餘名80分以上的高分考生。

針對排山倒海的質疑，河南省「三支一扶」工作領導小組協調辦公室先前曾連續兩天發布聲明，緊急要求各市統一於7月30日前補齊公布筆試成績，並承諾「查實一個、取消一個」。隨著調查深入，8月2日官方正式定性該案涉及 考試作弊，並隨即祭出霹靂手段，將省人事考試中心負責人停職，並由公安機關成立專案組追查犯罪鏈條。

「三支一扶」計畫本是高校畢業生扎根基層、改變命運的重要通道，如今卻染上舞弊陰霾。目前各地已重新公示面試名單，部分爭議高分考生已被剔除。

三支一扶小檔案 資料來源／百度百科