投資1.6億旺丁不旺財 鄭州「黃河不夜城」營運半年停擺

鄭州「黃河不夜城」運營半年即停擺。（取材自第一財經）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭州黃河不夜城投資1.6億，營運半年便停擺。

鄭州黃河不夜城投資1.6億，營運半年便停擺。 重點二： 免門票靠攤位分成，難支應高昂燈光與人事成本。

免門票靠攤位分成，難支應高昂燈光與人事成本。 重點三：房租糾紛只是表象，文旅不夜城普遍旺丁不旺財。

總投資高達1.6億人民幣（約2370萬美元）、結合黃河文化與現代科技的「鄭州 黃河不夜城」，在盛大開幕僅數月後驚傳停擺。這座曾靠著光影秀與免費演出吸引大量人潮的夜遊街區，如今沿街店鋪大門深鎖、人煙罕至，淪為周邊居民的免費停車場。黃河不夜城「猝死 」，不僅讓投資方陷入巨大虧損、在地村民房租無著落、進駐商戶血本無歸，更血淋淋地揭露了當前中國各地「不夜城」項目集體陷入「旺丁不旺財」、難以實現收支平衡的經營風暴。

據第一財經報導，黃河不夜城位於鄭州防汛路，由三家企業聯合打造，原本規畫以「一帶四園」呈現24小時全天候文旅體驗。為營造「璀璨燈光夜」的繁華意象，項目方除了投入重金進行基礎建設、高價承租沿街村民房屋外，更聘請數十名保安與大量演藝人員每日輪番演出。

然而，這座「靠錢砸出來」的繁華表象並未持續太久。項目的停擺看似源於運營方與在地村民之間的房租糾紛，但村民指控項目方拖欠租金 ，運營方則反駁係村民見人潮踴躍而惡意漲價鎖門；但多數進駐商戶直言，根本原因在於商業模式的先天缺陷。

黃河不夜城採取「免門票」策略，日常需負擔高昂的燈光能耗、設備維護、演藝薪資與物業租金，主要的收入來源卻僅靠沿街攤位的銷售扣點。由於地處郊區，客群以本地市民為主，多屬「飯後閒逛」的低度消費，僅靠小吃攤的微薄分成根本無法填補龐大的營運缺口。雙方撕破臉後，最終落得運營方虧損退出、村民房屋再度空置、商戶被迫關店撤離的「多輸」局面。

業界專家指出，黃河不夜城的悲劇並非孤例。即便是接待遊客量驚人的西安「大唐不夜城」，近年亦面臨母公司虧損連連的窘境。這類文旅街區普遍承擔了本應由政府負擔的公共文化功能，卻因免門票導致收入結構單一，在極高固定成本營運下，一旦淡季人潮退去，極易引發「商戶撤店、收入暴跌、無力迭代」的惡性循環。「旺丁不旺財」的瓶頸若無法透過合理的補助政策與商業模式創新破解，各地吹起的「不夜城」泡沫恐將陸續破滅。