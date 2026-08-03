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上海名主持訪「奧德賽」主創 屈膝遞麥克風 被罵上熱搜

中國新聞組／北京3日電
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「奧德賽」北京首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇（中）屈膝半蹲遞麥克風的動作，...
「奧德賽」北京首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇（中）屈膝半蹲遞麥克風的動作，被罵上熱搜。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海主持人陳璇首映禮屈膝遞麥，姿態引發網路炎上。
  • 重點二：她解釋是為避開機位，業內也稱屬國際活動常規配合。
  • 重點三：網民質疑對中外嘉賓雙標，並牽連楊瀾遭一併熱議。

由克里斯多福諾蘭執導的新片「奧德賽」近日在北京舉行首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇一個屈膝半蹲遞麥克風的動作，被罵上了熱搜。據現場視頻，陳璇大幅度屈膝半蹲、撅屁股仰頭遞麥給坐在高腳椅上的諾蘭和男主麥特戴蒙等人，短短十幾秒的視頻片段瞬間在網上炸鍋，大批網民怒批該姿態「卑躬屈膝」、「看見外國人就站不直」。儘管陳璇事後解釋該動作是為「避機位」，網民仍不買帳，加碼扒出「崇洋媚外」的還有楊瀾。

綜合多家媒體報導，7月30日，陳璇在首映禮台上訪問諾蘭等人，她不是直挺挺站著採訪，而是背對主鏡頭，大幅度屈膝半蹲、仰頭遞麥給坐在高腳椅上的外籍主創諾蘭、麥特戴蒙等人，短短十幾秒視頻片段迅速衝上熱搜，不到半天，評論區全部淪陷，認為主場做東道主時不應如此放低姿態。

網民的評論炸了鍋：「卑躬屈膝」、「奴顏媚骨」、「這是遞麥克風還是給外國人行禮」，開罵聲幾乎一邊倒，還有人稱這是「撅屁股仰視，腰彎得比膝蓋還要低」。

有網民翻出了陳璇的履歷，發現她不僅不是「沒見過世面的新人」，且履歷相當亮眼。她本科畢業於英國諾丁漢大學國際經濟系，碩士畢業於倫敦大學皇家哈洛威學院國際管理專業，2007年入職上海廣播電視台外語頻道，從業近20年，主持過上海世博會、多屆上海國際電影節，專訪過英國前首相戈登·布朗，2024年登上央視主持人大賽舞台，還是2026年第48屆世界技能大賽申辦形象大使。

網民紛紛質疑，這樣一個見過無數大場面的資深雙語主持人，不該在姿態分寸上「翻車」。

面對洶湧輿情，陳璇於8月1日回應稱：半蹲純粹是為了配合直播機位，避免遮擋嘉賓面部，屬於國際影視活動的常規操作，沒有迎合外籍嘉賓的主觀想法。多位業內人士也出面為她緩頰，稱大型首映禮多機位直播，主持人側身屈膝、背對鏡頭是全球通用的拍攝配合方式，目的是優化鏡頭構圖、保障收音效果。

但網民無法接受這樣的說法，翻出陳璇以往主持國內活動的畫面打臉，稱若真是「職業習慣」，那為什麼陳璇此前採訪國內導演時，同樣場景都站得直挺挺的？明顯是中外有別的「雙標」。有媒體評論認為，當「專業」產出「卑微」的觀感時，專業人士有義務重新校準自己的姿態分寸。

北京首映會另一幕也被網民同場加映爆料稱，散場時，嘉賓楊瀾依次與麥特戴蒙等人握手致意，諾蘭從旁經過時，她主動抬手問候，但諾蘭雙手插兜、步履未停，疑遭直接忽略，楊瀾因此被網民嘲諷「崇洋媚外卻熱臉貼了冷屁股」、「對外人卑躬屈膝僅是一角，現場不止陳璇著急討好」。

「奧德賽」北京首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇（中）屈膝半蹲遞麥克風的動作，...
「奧德賽」北京首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇（中）屈膝半蹲遞麥克風的動作，被罵上熱搜。（取材自微博）

陳璇。（取材自百度百科）
陳璇。（取材自百度百科）

精華 FAQ

  • 她在訪問諾蘭與麥特戴蒙等人時，屈膝半蹲、背對鏡頭遞麥克風，畫面被剪成短片後迅速發酵。網民認為這種姿態過於低姿態，甚至解讀為對外籍嘉賓「卑躬屈膝」。

  • 陳璇表示，半蹲是為了配合直播機位、避免遮擋嘉賓臉部，並非刻意迎合外籍主創。部分業內人士也說，大型首映禮常需主持人側身、屈膝配合多機位拍攝，屬於常見操作。

  • 文章提到，楊瀾在散場時與麥特戴蒙握手，但諾蘭經過時疑似未停留回應，因此被網民拿來一起嘲諷。輿論焦點從主持姿態延伸到是否存在對外賓過度示好的觀感。

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