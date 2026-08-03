劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉國梁16歲女兒劉宇婕憑高爾夫成留學圈焦點。

劉國梁16歲女兒劉宇婕憑高爾夫成留學圈焦點。 重點二： 她獲史丹福等十餘所美國名校邀約與獎學金。

她獲史丹福等十餘所美國名校邀約與獎學金。 重點三：體育特長升學引發「體育爬籐」與公平性討論。

曾任中國國乒教練的劉國梁，他的女兒劉宇婕近日成了留學圈焦點，年僅16歲的她，放棄了跟隨父親的乒乓球興趣，憑藉在高爾夫領域的出色表現，在今年6月收到十餘所美國頂尖大學的錄取邀請或入學邀約，部分學校還祭出高額獎學金搶人，甚至希望她能帶著雙胞胎妹妹劉宇彤一起入學，可見頂尖大學對這位中國高爾夫新星的重視程度，也引發體育生能躺進藤校的爭議。

綜合多家媒體報導，劉國梁的雙胞胎女兒之一劉宇婕（小名「贏贏」）出生於2010年，從3歲起開始練習高爾夫，憑藉在高爾夫的出色表現，今年6月收到十餘所美國頂尖大學的錄取邀請或入學邀約，其中包括史丹福大學 、加州大學洛杉磯分校（UCLA）、杜克大學、佛羅里達大學、佛羅里達州立大學、維克森林大學等。

據報導，目前讀高二的劉宇婕，自6月15日起與這些美國大學溝通，每晚需要打1到2個電話、每次至少聊40分鐘，與各校教練雙向了解彼此是否匹配。大學紛紛開出優厚的搶人條件，有大學在溝通中還表達了願意接受她的雙胞胎妹妹一起入學的意願，有的開出豐厚的獎學金，或訓練時間隨她安排、不耽誤她將來打職業等。

劉國梁沒有逼迫女兒走乒乓球道路，而是尊重她選擇高爾夫。劉宇婕目前已是女子中巡職業賽的雙冠王，目標直指2028年洛杉磯奧運。

話題在網上引發熱議。有網民認為，是天生的運動基因讓劉宇婕取得了成功，也有人說，即使父母不是奧運冠軍，和劉宇婕類似的「體育爬籐」也挺常見的。事實上，用體育特長去申請美國大學，不用和6萬個申請哈佛的人比GPA、比文書，只需要和全世界打同一個體育項目的同齡人，搶那幾把名校的椅子，一般認為通過這管道進名校的概率看起來確實是更大的。

一位在體育留學深耕多年、幫數百名學生運動員進入哈佛、史丹福、普林斯頓等名校的專家舉例，本科錄取率只有3.19%的哈佛大學，學生運動員的SAT/ACT錄取均分為1397.4/31.8，而非運動員為1500.8/33.9。史丹福大學的本科錄取率在5%左右，全校7000+本科在校生中，卻有850+學生運動員，其所占比例高達12%，比很多人想像中多。

專家說，美國大學錄取體制中可說是偏愛體育生，這也使得體育生可以獲得特權。體育升學的路徑其實非常多元且細分，一個運動員能不能成功體育爬籐，它既是概率，更在於結合孩子自身特點的長期規畫。

中國國乒教練劉國梁16歲女兒劉宇婕，憑藉在高爾夫領域的出色表現，收到十餘所美國頂尖大學的錄取邀請或入學邀約。（視頻截圖）