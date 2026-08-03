張繼科參加「健身界馬拉松」 解說員酸：不如回家上綜藝

乒乓球奧運冠軍張繼科參加「健身界馬拉松」 ，遭解說員調侃「不如回家上綜藝」，相關方公開道歉。（取材自第一財經）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張繼科參加HYROX成都站，卻遭解說員直播調侃。

張繼科參加HYROX成都站，卻遭解說員直播調侃。 重點二： 解說稱其不如回家上綜藝，還拿表情戲謔引不滿。

解說稱其不如回家上綜藝，還拿表情戲謔引不滿。 重點三：組委會致歉並終止合作，承諾檢討解說失範問題。

乒乓球奧運 冠軍張繼科 1日參加有「健身界馬拉松」之稱的HYROX健身跑成都站賽事，賽事直播過程中，兩名解說員調侃張繼科「上綜藝不用出這麼多汗」、 「不如回家上綜藝」，評論其表情「痛苦面具來了，大家可以截圖，回家做表情包」等言論，酸言酸語引發張繼科部分球迷不滿；次日上午賽事官方解說在直播中代表組委會及其本人向張繼科道歉。

綜合第一財經、封面新聞報導，張繼科官方粉絲後援會帳號「張繼科球迷會」發文稱：「本次賽事中，張繼科以普通參賽選手的身分，全程認真參賽、尊重規則、尊重對手、尊重工作人員，充分展現了職業運動員的體育競技精神。但令人遺憾的是，貴方官方直播間作為賽事權威發聲窗口，本應秉持客觀、公正、尊重、專業的解說準則，正向傳播體育競技的熱血與包容，卻出現極其失範的解說行為。涉事解說人員多次刻意針對張繼科發表不當言論，公然調侃、嘲諷其參賽行為，惡意發表貶低性、戲謔性言論。僅代表支持張繼科的球迷粉絲，提出訴求：請貴方徹查事件經過，對相關人員作出處理，就直播中多次惡意調侃、貶低張繼科的不當言行，進行正式道歉，直面失誤與言行失範問題，態度誠懇、正視錯誤，杜絕敷衍回應。」

HYROX中國組委會發布致歉聲明稱，「在比賽直播中，解說嘉賓的不當評述，給廣大觀看賽事直播的觀眾帶來了負面的觀賽體驗，也背離了HYROX這項運動的初衷。對此，我們向張繼科先生和廣大網友表示誠摯的歉意，並進行了深刻地反思。組委會已經與涉事的兩位解說嘉賓，解除了合作關係。」

HYROX中國組委會還表示，將更謙卑地致力於推廣HYROX的運動精神，把這項「每個人都能參與的運動」真正落到實處。

據悉，解說員已道歉，聲稱也是乒乓球愛好者，也有一直在關注張繼科本人的事蹟。認為不應該用一些戲謔或者調侃的言論去評論張繼科。

乒乓球奧運冠軍張繼科參加「健身界馬拉松」 ，遭解說員調侃「不如回家上綜藝」，相關方公開道歉。（取材自第一財經）

乒乓球奧運冠軍張繼科參加「健身界馬拉松」 ，遭解說員調侃「不如回家上綜藝」，相關方公開道歉（見圖）。（取材自第一財經）