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中國「新新三樣」熱銷海外 全球醫藥交易前10中企占8席

中國新聞組／綜合報導
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中國官方日前公布上半年外貿數據，以機器人、人工智能和創新藥為代表的「新新三樣」，...
中國官方日前公布上半年外貿數據，以機器人、人工智能和創新藥為代表的「新新三樣」，持續熱銷海外；。圖為杭州具身智能展示與應用推廣中心內，一款智能機器人在提供服務。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國「新新三樣」熱銷海外，機器人、人工智能與創新藥成外貿新亮點。
  • 重點二：上半年工業機器人出口62.9億元，產品銷往141個國家和地區。
  • 重點三：中國創新藥對外授權交易額約1100億美元，藥企占全球前10榜單8席。

中國官方日前公布上半年外貿數據，以機器人、人工智能和創新藥為代表的「新新三樣」，持續熱銷海外。輿論認為，外貿熱銷榜單的變化，折射出中國產業升級。

中新社報導，中國發改委政策研究室主任蔣毅7月31日在記者會上表示，當前全球每銷售10台人形和四足智能機器人，就有8台產自中國。

數據還顯示，今年上半年，中國工業機器人出口額達62.9億元人民幣（約9.3億美元），產品銷往141個國家和地區；7月第3周，中國大模型周調用量達36.2詞元，連續12周居全球首位；上半年，中國創新藥對外授權交易額約1100億美元，中國藥企占據全球醫藥交易前10榜單8席。 　　

外貿數據背後，是中國出口結構的迭代升級。央視國際銳評指，改革開放初期，服裝、家具、家電等「老3樣」憑藉勞動力資源與成本優勢叩開國際市場大門。

近年，中國以新能源汽車、鋰電池、太陽能產品為代表的綠色產能打造出外貿「新三樣」；如今，通過超前布局新賽道與深耕核心技術，推動「新新3樣」加速崛起、中國製造向中國智造躍升。 　　

環球時報社評指，老三樣時期，中國主要扮演世界工廠的角色；進入21世紀，新三樣刷新了世界對中國製造的認知，它不再只是賣產品，而是提供能源轉型的工具箱。如今，從新三樣到新新三樣接續湧現，表明中國正在由全球製造中心加速向全球創新策源地邁進。

中國也正更多地與世界分享創新紅利。人民日報指，在歐洲，塞爾維亞團隊與科大訊飛合作，將本國語言接入翻譯設備與智能應用系統，改變「大模型只服務大語種」局面；在南美，滴滴出行基於遙測技術打造的訂單分配系統，催生摩托車出行、網約車送貨等新服務模式。人民日報稱，在科技發展中掌握主動權、積極融入並塑造全球創新生態，一定會有更多新技術、新產品、新業態接棒。

精華 FAQ

  • 報導指出，「新新三樣」以機器人、人工智能和創新藥為代表，成為中國外貿的新熱銷品類，反映產業升級與技術創新的加速推進。

  • 數據顯示，全球每銷售10台人形和四足智能機器人，就有8台產自中國；上半年工業機器人出口額達62.9億元，並銷往141個國家和地區。

  • 文章認為，從老三樣到新三樣再到新新三樣，代表中國出口結構持續迭代升級，也顯示中國正由全球製造中心，逐步邁向全球創新策源地。

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