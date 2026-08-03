中國10年內增1億老人 平均每4.3名勞動者養1老人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國60歲以上人口10年內新增1億，已超過3.2億人。

中國60歲以上人口10年內新增1億，已超過3.2億人。 重點二： 截至2025年底，65歲以上人口占比15.9%，老化速度持續加快。

截至2025年底，65歲以上人口占比15.9%，老化速度持續加快。 重點三：平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲以上老人。

中國最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去10年，中國新增1億老年人口。至2025年底，中國60周歲及以上老年人口超過3.2億人，相較2015年的2.2億人增多1億人。

中國民政部、全國老齡辦7月31日發布「2025年度國家老齡事業發展公報」顯示，截至2025年末，中國60周歲及以上老年人口3億2338萬人，占總人口的23%；65周歲及以上老年人口2億2365萬人，占總人口的15.9%。

陸媒財新網指出，2023年末，中國60歲以上老年人口占比首次突破20%，進入中度老齡化社會。10年後將進一步滑向重度老齡化社會。

中國官方預測，2035年，60歲及以上老年人口將增加到4.2億左右，占比將超過30%。公報進一步顯示，截至2025年底，中國65周歲及以上老年人口撫養比23.1%，意味著平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲及以上老人。

此前不乏專家預計，隨著老齡化加劇，中國老年人口撫養比還將繼續攀升，這給「現收現付」的基本養老保險制度帶來壓力。

國際貨幣基金（IMF）今年2月預估，僅「人口老化」一項因素，就可能使中國2024年至2050年的年均GDP成長率下降約2個百分點，同時退休金支出將增加近10個百分點，占GDP比重明顯攀升。