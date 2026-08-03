我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

中國10年內增1億老人 平均每4.3名勞動者養1老人

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國60歲以上人口10年內新增1億，已超過3.2億人。
  • 重點二：截至2025年底，65歲以上人口占比15.9%，老化速度持續加快。
  • 重點三：平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲以上老人。

中國最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去10年，中國新增1億老年人口。至2025年底，中國60周歲及以上老年人口超過3.2億人，相較2015年的2.2億人增多1億人。

中國民政部、全國老齡辦7月31日發布「2025年度國家老齡事業發展公報」顯示，截至2025年末，中國60周歲及以上老年人口3億2338萬人，占總人口的23%；65周歲及以上老年人口2億2365萬人，占總人口的15.9%。

陸媒財新網指出，2023年末，中國60歲以上老年人口占比首次突破20%，進入中度老齡化社會。10年後將進一步滑向重度老齡化社會。

中國官方預測，2035年，60歲及以上老年人口將增加到4.2億左右，占比將超過30%。公報進一步顯示，截至2025年底，中國65周歲及以上老年人口撫養比23.1%，意味著平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲及以上老人。

此前不乏專家預計，隨著老齡化加劇，中國老年人口撫養比還將繼續攀升，這給「現收現付」的基本養老保險制度帶來壓力。

國際貨幣基金（IMF）今年2月預估，僅「人口老化」一項因素，就可能使中國2024年至2050年的年均GDP成長率下降約2個百分點，同時退休金支出將增加近10個百分點，占GDP比重明顯攀升。

精華 FAQ

  • 根據最新公報，中國60周歲及以上老年人口在10年內增加1億人，至2025年底已達3億2338萬人，占總人口23%，顯示老齡化規模快速擴大。

  • 公報顯示，65周歲及以上人口撫養比為23.1%，意味著平均每4.3名勞動年齡人口，要共同撫養1名65歲及以上老人，社會負擔明顯上升。

  • 文中引述專家與IMF預估，人口老化將推高養老保險壓力，並可能使2024年至2050年年均GDP成長率下降約2個百分點，退休金支出占GDP比重也上升。

上一則

中國「新新三樣」熱銷海外 全球醫藥交易前10中企占8席

下一則

人行續推適度寬鬆貨幣政策…金融「五篇大文章」中促落實

延伸閱讀

上半年中國年收入前1%群體 貢獻個人所得稅逾5成

上半年中國年收入前1%群體 貢獻個人所得稅逾5成
台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍

台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍
少子化衝擊 中國平均每天有22所小學、59所幼兒園消失

少子化衝擊 中國平均每天有22所小學、59所幼兒園消失
紐約史泰登島華人增長10年達30% 躍居布碌崙外遷首選

紐約史泰登島華人增長10年達30% 躍居布碌崙外遷首選

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成