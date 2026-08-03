30秒跳234次 長沙11歲少年打破單搖跳繩世界紀錄

30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長沙11歲黃思行在30秒單搖跳中跳出234次，刷新世界紀錄並奪金。

長沙11歲黃思行在30秒單搖跳中跳出234次，刷新世界紀錄並奪金。 重點二： 他在7月31日曾受腳傷影響，三分鐘單搖賽仍以1063個拿下第3名。

他在7月31日曾受腳傷影響，三分鐘單搖賽仍以1063個拿下第3名。 重點三：黃思行自6歲投入校園跳繩訓練，目標是明年世錦賽與世界冠軍。

2026亞洲跳繩錦標賽2日繼續在浙江上虞進行，在9至11歲組30秒單搖跳項目上，來自長沙市望城區長郡月亮島學校的學生黃思行以30秒117對（234次）的成績，一舉打破該項目世界紀錄，並為中國隊摘得金牌。

長沙晚報報導，亞洲跳繩錦標賽是亞洲級別最高、影響力最廣的跳繩頂級賽事。本次賽事由亞洲跳繩聯合會（AJRU）、國家體育總局社會體育指導中心、中國毽球跳繩協會聯合主辦，共吸引亞洲9個國家和地區的1160餘名跳繩高手同台比拚，競技水平含金量十足。

在7月31日進行的三分鐘單搖項目上，黃思行因為腳受傷，出現掉手柄的情況，最終跳出1063個，拿到第三名。

8月1日的30秒單搖項目上，黃思行頂住壓力與傷痛，以近乎完美的節奏控制與爆發力完成234次跳躍，不僅將金牌收入囊中，更將原世界紀錄（217次）甩在身後。據了解，黃思行是世界上第三位在30秒單搖項目上跳出115對（230次）以上的運動員，也是唯一一個16歲以下實現這個突破的運動員。

「真的很開心，特別激動，我希望在明年挪威舉行的世錦賽上，繼續為國爭光。」賽後，黃思行談到了未來的目標。

據報導，黃思行出生於2015年，現就讀於望城區長郡月亮島學校。望城區近年來大力推廣校園跳繩運動，實施「十萬跳跳娃」行動，黃思行6歲時在老師的指導下加入其中，成為一名「跳跳娃」。

一開始接觸跳繩，黃思行並未表現得像現在這麼絲滑，那時的他，是個拿起跳繩就被絆倒的「小白」，但他咬牙堅持了下來。在老師和同學們的鼓勵、幫助下，他從掌握基本技巧開始，日復一日地練習。慢慢地，他就實現了從頻頻失誤到能連續跳幾百個不間斷的蛻變。

「練跳繩以後，感覺自己體質增強了，自信心也提高了，專注度也比以前好。」黃思行說。

近兩年，黃思行多次在省市比賽乃至全國比賽中獲得冠軍。去年的全國錦標賽上，黃思行以212次的成績奪得30秒單搖跳U11男子組的冠軍。突出的成績也讓黃思行入選國家隊，打開了通往2026年亞洲跳繩錦標賽的大門。

這一次來浙江上虞，黃思行帶傷上陣、逆風翻盤，不僅刷新該組別的歷史紀錄，也標誌著湖南青少年跳繩競技水平邁上新台階。黃思行說，「我會一直努力，目標是獲得世界冠軍。」

30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）