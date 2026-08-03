我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

30秒跳234次 長沙11歲少年打破單搖跳繩世界紀錄

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）
30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長沙11歲黃思行在30秒單搖跳中跳出234次，刷新世界紀錄並奪金。
  • 重點二：他在7月31日曾受腳傷影響，三分鐘單搖賽仍以1063個拿下第3名。
  • 重點三：黃思行自6歲投入校園跳繩訓練，目標是明年世錦賽與世界冠軍。

2026亞洲跳繩錦標賽2日繼續在浙江上虞進行，在9至11歲組30秒單搖跳項目上，來自長沙市望城區長郡月亮島學校的學生黃思行以30秒117對（234次）的成績，一舉打破該項目世界紀錄，並為中國隊摘得金牌。

長沙晚報報導，亞洲跳繩錦標賽是亞洲級別最高、影響力最廣的跳繩頂級賽事。本次賽事由亞洲跳繩聯合會（AJRU）、國家體育總局社會體育指導中心、中國毽球跳繩協會聯合主辦，共吸引亞洲9個國家和地區的1160餘名跳繩高手同台比拚，競技水平含金量十足。

在7月31日進行的三分鐘單搖項目上，黃思行因為腳受傷，出現掉手柄的情況，最終跳出1063個，拿到第三名。

8月1日的30秒單搖項目上，黃思行頂住壓力與傷痛，以近乎完美的節奏控制與爆發力完成234次跳躍，不僅將金牌收入囊中，更將原世界紀錄（217次）甩在身後。據了解，黃思行是世界上第三位在30秒單搖項目上跳出115對（230次）以上的運動員，也是唯一一個16歲以下實現這個突破的運動員。

「真的很開心，特別激動，我希望在明年挪威舉行的世錦賽上，繼續為國爭光。」賽後，黃思行談到了未來的目標。

據報導，黃思行出生於2015年，現就讀於望城區長郡月亮島學校。望城區近年來大力推廣校園跳繩運動，實施「十萬跳跳娃」行動，黃思行6歲時在老師的指導下加入其中，成為一名「跳跳娃」。

一開始接觸跳繩，黃思行並未表現得像現在這麼絲滑，那時的他，是個拿起跳繩就被絆倒的「小白」，但他咬牙堅持了下來。在老師和同學們的鼓勵、幫助下，他從掌握基本技巧開始，日復一日地練習。慢慢地，他就實現了從頻頻失誤到能連續跳幾百個不間斷的蛻變。

「練跳繩以後，感覺自己體質增強了，自信心也提高了，專注度也比以前好。」黃思行說。

近兩年，黃思行多次在省市比賽乃至全國比賽中獲得冠軍。去年的全國錦標賽上，黃思行以212次的成績奪得30秒單搖跳U11男子組的冠軍。突出的成績也讓黃思行入選國家隊，打開了通往2026年亞洲跳繩錦標賽的大門。

這一次來浙江上虞，黃思行帶傷上陣、逆風翻盤，不僅刷新該組別的歷史紀錄，也標誌著湖南青少年跳繩競技水平邁上新台階。黃思行說，「我會一直努力，目標是獲得世界冠軍。」

30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）
30秒跳出234次，長沙少年黃思行破世界紀錄奪金。（取材自長沙晚報）

精華 FAQ

  • 他是在2026亞洲跳繩錦標賽的9至11歲組30秒單搖跳項目中，以30秒117對、也就是234次的成績打破世界紀錄，並為中國隊奪得金牌。

  • 在7月31日的三分鐘單搖項目中，黃思行因腳傷出現掉手柄情況，最後仍跳出1063個，拿下第3名，顯示他是在傷勢影響下持續作戰。

  • 黃思行出生於2015年，就讀長沙望城區長郡月亮島學校，6歲加入校園跳繩計畫，從初學者練到國手，未來希望在世錦賽爭取世界冠軍。

上一則

香港中文大學5年計畫 白石角校區擬建醫學大樓、書院

下一則

李家超：香港5年規畫將訂20個宏觀指標 陳茂波：今年GDP增長將上調

延伸閱讀

拒絕乩身天賦 劉柏君衝撞棒壇「性別之壁」

拒絕乩身天賦 劉柏君衝撞棒壇「性別之壁」
拳王夫妻虧2億 為情懷買太多單？

拳王夫妻虧2億 為情懷買太多單？
台選手創紀錄…36歲周天成中國羽賽奪冠 超級1000最年長

台選手創紀錄…36歲周天成中國羽賽奪冠 超級1000最年長
舊金山馬拉松 3.3萬人穿越金門大橋 挑戰連綿坡道

舊金山馬拉松 3.3萬人穿越金門大橋 挑戰連綿坡道

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序