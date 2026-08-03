從小上央視的成都「雙生花」 音樂路上扶持、各自精采

冉升（左）、冉起（右）。（取材自封面新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 成都雙胞胎冉起奪韓中國際聲樂比賽音樂劇大學組一等獎。

成都雙胞胎冉起奪韓中國際聲樂比賽音樂劇大學組一等獎。 重點二： 姊妹自小上央視，靠母親因材施教累積扎實歌唱功底。

姊妹自小上央視，靠母親因材施教累積扎實歌唱功底。 重點三：2025年姊妹分赴川音與南藝，仍以互相支持逐夢舞台。

第11屆韓中國際聲樂比賽決賽近日落下帷幕。來自成都的女孩冉起憑藉兩首音樂劇曲目，打動由中韓頂尖藝術院校教授組成的評審團，以91.2的高分摘得音樂劇大學組一等獎。隨後，她又在全國大學生孔雀杯比賽中再奪銅牌。

封面新聞報導，不少成都人對冉起並不陌生。2011年，年僅四歲的她與雙胞胎姊姊冉升組成「冉冉升起」組合，並於2016年從800名少兒選手中脫穎而出，亮相央視舞台。

姊妹倆的音樂啟蒙來自母親戚鄧，畢業於四川音樂學院音樂教育專業的她，在發掘女兒們的音準與節奏天賦後因材施教——妹妹性格靈動適合民族聲樂，姐姐聲線低沉穩定擅長低音。

冉升、冉起姊妹參加七中舉辦的成年禮。（取材自封面新聞）

戚鄧還分享了姐妹與生俱來的奇妙默契：從小到大二人狀態常常「神同步」，小學考試分數、錯題常常一模一樣；一人生病，另一人很快也會感到不適。

從姊妹五歲開始，戚鄧常在家彈奏鋼琴，帶領女兒練習發聲、培養樂感。在母親悉心栽培下，姊妹倆從小活躍於各類舞台，不僅曾登上央視「非常6+1」、「快樂大巴」等節目，更發行原創單曲「姐妹花」。小學時期，兩人一年參加的展演多達四、五十場。

接連不斷的舞台考驗，沉澱為姐妹倆扎實的功底，2016年，姐妹組合斬獲成都市藝術人才大賽聲樂一等獎、成都市新苗大賽聲樂十佳歌手，在歌唱道路上不斷進階。

多年的舞台淬鍊，建立起兩人無可替代的默契。2017年錄製央視「越戰越勇」時，臨上場耳返突發故障，姊妹倆僅憑一個對視，便依靠彼此聲音把控節奏完滿演出；備戰高中歌手大賽時，妹妹因嗓子發炎無法唱高音，姊姊便連夜接下高難度段落順利救場。

冉升、冉起姊妹參加「快樂大巴」節目。（取材自封面新聞）

2025年夏天，姊妹倆迎來人生岔路口。姊姊冉升考入四川音樂學院流行音樂學院，妹妹冉起則被南京藝術學院音樂劇專業錄取。習慣了「台上餘光永遠有對方」的兩朵雙生花，自此相隔山海。

雖然身處兩地，但距離並未割斷羈絆。每次賽前互通長語音、賽後復盤至深夜已成為她們的習慣。今年7月與8月，妹妹在國際與全國賽事接連獲獎，姊姊每一次都靜靜坐在台下凝望；而隨著妹妹賽事告一段落，姊姊冉升也將全力備戰流行音樂賽事，奔赴屬於自己的舞台。

曾經並肩作戰的姊妹花，如今在各自的領域扎根生長，跨越山海，終將於頂峰再次相逢。

冉起正在比賽。（取材自封面新聞）