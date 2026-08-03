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毛寧點讚的雲南「空中校車」 讓娃上學路3小時變30分鐘

中國新聞組／北京3日電
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日前，外交部發言人毛寧在海外社交平台發布視頻並配文，點讚推介雲南宣威尼珠河大峽谷...
日前，外交部發言人毛寧在海外社交平台發布視頻並配文，點讚推介雲南宣威尼珠河大峽谷「空中校車」。（取材自都市現場）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雲南宣威尼珠河大峽谷的空中校車，讓山區學童上學時間從3小時縮短至30分鐘。
  • 重點二：268米青雲梯與288米扶搖梯雙梯並聯，景區免費提供村民與學生安全通行。
  • 重點三：旅遊項目帶動就業與返鄉創業，成為鄉村振興與教育扶貧結合案例。

「在中國西南部的雲南省，一輛『空中校車』將孩子們穿越峽谷的上學路，從3小時縮短至30分鐘。」日前，中國外交部發言人毛寧在海外社交平台發布視頻，點讚推介雲南宣威尼珠河大峽谷的「空中校車」，引發廣泛關注。

都市時報報導，這條被外交官帶向世界視野的懸崖電梯，背後藏著山裡孩子艱辛求學的故事。雲南省宣威市普立鄉官寨小學位於山頂，距離谷底約550米，尼珠河村有9名學童在此就讀。過去，孩子們上學只有3條險路：耗時3小時的繞行馬道、需攀爬陡崖溪流的徒步路，以及垂直200米、近乎懸崖峭壁的「天路」。許多孩子手抓繩子、踩著石坎攀爬，雨季摔倒更是常態。

轉機發生在2017年，尼珠河大峽谷旅遊項目啟動建設。2022年，景區268米高的「青雲梯」觀光電梯與空中纜車投入運營，並對當地村民及學生永久免費開放。孩子們從家出發，先搭乘觀光車至電梯口，乘電梯垂直上升268米，再換乘纜車上升200餘米，加上步行，半小時即可安全抵達學校。

2014年以前，孩子們的上學路（資料圖片）。（取材自都市現場，宣威市委宣傳部供圖...
2014年以前，孩子們的上學路（資料圖片）。（取材自都市現場，宣威市委宣傳部供圖）

今年7月31日，垂直高度288米的2號電梯「扶搖梯」正式投入運營。這座360度全透明玻璃電梯單程僅需57.6秒，與「青雲梯」構成全國唯一的雙梯式系統，運力提升至每小時1200人次。景區不僅設有學生綠色通道，轄區派出所民警亦在上下學時段定點值守，保障孩子們的安全。

以前「青雲梯」單打獨鬥，每小時運送400人次，現在雙梯並聯，運力提升至原來的3倍，每小時可運送1200人次。

雲南省宣威市普立鄉尼珠河村的小學生們乘坐空中纜車去學校。（新華社）
雲南省宣威市普立鄉尼珠河村的小學生們乘坐空中纜車去學校。（新華社）

曾經，孩子們上學是一場艱難的跋涉，攀峭壁、過激流，狹窄處要緊緊貼住崖壁才能通過；如今，坐電梯、乘纜車，「空中校車」半小時直達校園。孩子們的上學路不僅更安全了，還有些「騰雲駕霧」的科幻感。

透過「旅遊+」產業帶動，宣威市成功將景區建設與民生改善結合，至今已吸引逾22萬遊客，帶動當地民宿與餐飲發展，甚至吸引不少返鄉創業人員子女轉學回村。「空中校車」不僅讓山裡娃的上學路從「挺苦的」變成「蠻酷的」，更見證了鄉村振興與教育扶貧的深刻轉變。

青雲梯（左），扶搖梯（右）。（取材自都市現場）
青雲梯（左），扶搖梯（右）。（取材自都市現場）

精華 FAQ

  • 它主要解決山區學童上學路途過遠、路況險峻與通行不安全的問題，讓孩子原本需3小時的艱難跋涉，縮短為約30分鐘即可抵達學校。

  • 景區設有268米高的青雲梯、288米高的扶搖梯與空中纜車，對當地村民和學生永久免費開放，並設學生綠色通道與定點警力守護。

  • 它結合旅遊開發與民生改善，吸引逾22萬遊客，帶動民宿、餐飲與返鄉創業，也讓更多家庭看見教育與鄉村振興同步改善的可能。

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