我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

收病危通知隔天 「地鐵吐血女孩」捐99999元給嫣然基金

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡心瑤弄髒地鐵地板後，拖著病體脫下外套擦拭的視頻。（取材自紅星新聞）
胡心瑤弄髒地鐵地板後，拖著病體脫下外套擦拭的視頻。（取材自紅星新聞）

因在地鐵車廂內吐血後默默擦血跡而被熟知的「地鐵吐血女孩」胡心瑤，1日向中國紅十字基金會捐出9萬9999元（人民幣，下同，約1.48萬美元），並備註捐贈嫣然天使基金。

綜合瀟湘晨報、大象新聞報導，胡心瑤表示，自己如今病魔已經侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血、凝血功能異常，骨髓遭到嚴重侵蝕。「當大家看到這筆99999元捐款時，數字寓意長久久久。這是我送給所有人的祝福，也希望這份善意能夠溫暖更多身處困境的孩子。這筆款項數額不小，我不願將它單純消耗在維繫我個人生命的支持治療上。往後我也會繼續努力工作、開展合作、堅持心理諮詢相關事業，直至生命終點。」

就在7月31日22時33分，胡心瑤還收到了四川大學華西醫院的病危通知單。

2026年3月23日，重慶1號線地鐵車廂一位女孩口吐鮮血，女孩弄髒地鐵地板後，拖著病體脫下外套擦拭的視頻，引發全網關注。據了解，這名女孩名叫胡心瑤，生病多年，多次收到病危通知單，23日當天又收到一張。

據多家媒體此前報導，胡心瑤2018年確診罕見病ANCA血管炎，後發展成腎衰竭，頻繁往返醫院，肺部感染、心力衰竭、消化道出血等併發症頻發，僅在2025年就收到了幾十張病危通知單。她因病情嚴重拒絕了男友的兩次求婚，沒想到2025年前男友因重病先她一步離世，臨終前委託別人給她轉了5萬元，助她治病。

「地鐵吐血女孩」捐出99999元。（取材自紅星新聞）
「地鐵吐血女孩」捐出99999元。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 她向中國紅十字基金會捐出99999元，並備註指定捐贈嫣然天使基金。她表示，希望這筆錢能用來幫助更多身處困境的孩子。

  • 她說病魔已侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血與凝血異常，因此不想把這筆較大的款項只用在個人支持治療上。

  • 她曾在重慶1號線地鐵車廂內吐血，並拖著病體用外套擦拭地板的畫面曝光後引發關注。外界也因此得知她多年罹病、屢收病危通知。

併發症 地鐵

上一則

43中企涉強迫勞動？ 中國棉協批美「有罪推定」

下一則

香港中文大學5年計畫 白石角校區擬建醫學大樓、書院

延伸閱讀

16年前墜江獲救2歲娃如今考上北大 第一時間報喜救命恩人

16年前墜江獲救2歲娃如今考上北大 第一時間報喜救命恩人
值得了…成都單親媽「工地扛鋼管」收到女兒北大錄取短信

值得了…成都單親媽「工地扛鋼管」收到女兒北大錄取短信
正頜手術做反？武漢妙齡女「鞋拔子臉」 醫師1句話惹眾怒

正頜手術做反？武漢妙齡女「鞋拔子臉」 醫師1句話惹眾怒
布碌崙地鐵站台 18歲女抵抗搶劫遭槍擊

布碌崙地鐵站台 18歲女抵抗搶劫遭槍擊

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成