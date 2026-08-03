收病危通知隔天 「地鐵吐血女孩」捐99999元給嫣然基金

胡心瑤弄髒地鐵地板後，拖著病體脫下外套擦拭的視頻。（取材自紅星新聞）

因在地鐵 車廂內吐血後默默擦血跡而被熟知的「地鐵吐血女孩」胡心瑤，1日向中國紅十字基金會捐出9萬9999元（人民幣，下同，約1.48萬美元），並備註捐贈嫣然天使基金。

綜合瀟湘晨報、大象新聞報導，胡心瑤表示，自己如今病魔已經侵入骨髓，造成血小板持續下跌、重度貧血、凝血功能異常，骨髓遭到嚴重侵蝕。「當大家看到這筆99999元捐款時，數字寓意長久久久。這是我送給所有人的祝福，也希望這份善意能夠溫暖更多身處困境的孩子。這筆款項數額不小，我不願將它單純消耗在維繫我個人生命的支持治療上。往後我也會繼續努力工作、開展合作、堅持心理諮詢相關事業，直至生命終點。」

就在7月31日22時33分，胡心瑤還收到了四川大學華西醫院的病危通知單。

2026年3月23日，重慶1號線地鐵車廂一位女孩口吐鮮血，女孩弄髒地鐵地板後，拖著病體脫下外套擦拭的視頻，引發全網關注。據了解，這名女孩名叫胡心瑤，生病多年，多次收到病危通知單，23日當天又收到一張。

據多家媒體此前報導，胡心瑤2018年確診罕見病ANCA血管炎，後發展成腎衰竭，頻繁往返醫院，肺部感染、心力衰竭、消化道出血等併發症 頻發，僅在2025年就收到了幾十張病危通知單。她因病情嚴重拒絕了男友的兩次求婚，沒想到2025年前男友因重病先她一步離世，臨終前委託別人給她轉了5萬元，助她治病。

「地鐵吐血女孩」捐出99999元。（取材自紅星新聞）