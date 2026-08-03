AI熱門股是過山車？上海「追光者」1個月虧光336萬

AI股行情震盪，許多「追光者」一夕之間變成「虧光者」；示意圖。（取材自經濟觀察報）

近期全球AI股行情劇烈震盪，許多在前一波漲勢嘗到甜頭的投資人，大膽開槓桿押注行情續揚，卻在市場急跌重挫下，從「追光者」成了「虧光者」，上海的小楊就是其中一人。

經濟觀察報報導，28歲的小楊曾靠AI概念股 ，在半年內賺進326萬元（人民幣，下同，約48萬美元），但7月30日上午，他一打開炒股軟件就發現重倉的東山精密跌停，中際旭創、源傑科技同步重挫，總資產約600萬元的帳戶瞬間蒸發約67萬元，讓他「整個人都呆了」。

由於小楊使用融資融券（下稱「兩融」），當帳戶跌破130%的平倉警戒線，必須追加逾90萬元資金，否則將遭券商強制平倉。但這筆資金他已無力籌措，只能在手機上下達清倉指令，成交資金自動優先償還融資負債。那一刻，他上半年積累的326萬元盈利瞬間化為烏有，本金還虧損約10萬元。

這一天，「A股科技退潮」登上熱搜榜，一名重倉光模塊的投資者在社交平台上寫道：「今天是炒股以來最煎熬的一天。」

這些投資人，被稱作A股市場「站在光裡」的人。在股票交流社區中，「光」特指光模塊族群，廣義則延伸到由通信、半導體、存儲芯片共同構成的AI（人工智能 ）算力硬件核心賽道，這也是今年上半年A股資金湧入最凶猛、漲勢最強的科技主線。

股民們成為市場的「追光者」，迎來了上半年一路向上的行情狂歡，然而7月時行情突然轉向，市場修正來得又快又猛，在一個月內甚至更短的時間內，就吞噬了不少人上半年的收益，甚至連本金都虧了進去。追高進場的投資者不僅沒能吃到「光」帶來的上漲紅利，反而直接站在山頂被套，含淚「虧光」。

1998年出生的小楊2021年投入股市，最初以5萬元買進九安醫療，搭上新冠概念股行情賺進第一桶金。不過之後幾年，他也曾因追漲殺跌、短線操作連年虧損，直到開始研究基本面、閱讀研究報告，才逐漸找到自己的投資方式。

今年AI概念股走強，小楊決定把重心轉向光模組等AI硬體概念股，並開通融資融券，以槓桿擴大部位。受惠於股價一路走高，他的帳戶總資產一度突破900萬元，上半年獲利達326萬元，讓他相信科技股行情仍將持續。

然而，7月科技股急跌，小楊始終維持滿倉加槓桿，帳戶淨值一路下滑，短短一個月虧損336.65萬元。7月28日，他還在社群平台表示將繼續持有光模組龍頭股；兩天後卻不得不清倉離場。當被問及「還會再相信光嗎？」時，他回答：「可能準備退出市場了。」

和小楊一樣，不少重押AI概念股的投資人也在這波修正中受創。一名重倉光模組個股的投資人表示，「今天（7月30日）是炒股以來最煎熬的一天，兩融帳戶單日淨資產暴跌34.81%。」

不過，美股AI概念股7月30日深夜反彈後，A股科技股隔天也跟著走揚。曾說可能退出市場的小楊，最終仍抵不住槓桿誘惑，再籌措近10萬元，以100萬元本金加98萬元融資重新進場。這次依舊滿倉押注的小楊說，自己依然「只相信光」。