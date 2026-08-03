我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

德州首位共和黨女性眾議員格蘭傑逝世 享壽83歲

安徽公職男多次轉帳520、1314元 被妻舉報稱「鬧著玩」

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
公職人員婚內多次轉錢給他人，被妻子舉報後稱鬧著玩的。（取材自微博）
公職人員婚內多次轉錢給他人，被妻子舉報後稱鬧著玩的。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安徽亳州公職男白某某婚內多次轉帳女子潘某，金額含520、1314等特殊數字。
  • 重點二：法院認定相關錢款屬婚內財產處置爭議，判令潘某全額返還，紀委監委已介入。
  • 重點三：妻子孔女士透過調查令取得流水，揭出4年67筆轉帳與逾10萬元往來。

近日，安徽亳州一女子孔女士向媒體反映，其丈夫白某某為亳州市園林綠化建設管理服務中心主任，在婚姻存續期間，多次向女子潘某轉帳「520」、「1314」等特殊數字款項，還存在其他大額轉賬，並由此引發民事糾紛。法院判令女子全額返還錢款，紀委監委也已介入調查。這起事件的曝光，源於當事人孔女士在離婚訴訟中的硬核維權。

婚姻存續期間，孔女士察覺丈夫白某某行為異常，為還原真相，她通過律師依法申請調查令，徹底調取了丈夫的微信及銀行轉賬流水。一紙流水，撕開了整整四年的隱秘貓膩。

紀錄清晰顯示：2020年1月至2024年7月，白某某累計向女子潘某轉帳67筆，僅微信轉帳總額就超6萬元（人民幣，下同，約8884美元），其中單筆500元以上的特殊數字大額轉帳，高達49筆。

除此之外，還有一筆4萬元的銀行大額轉帳，多項金額疊加，總花費突破10萬元。

最耐人尋味的是轉帳時間：所有特殊數字轉帳，精準卡點情人節、七夕、5月20日、跨年夜等情侶專屬節點，時間規律、金額曖昧、頻次密集，完全不符合普通朋友的日常往來邏輯。

面對鐵證，白某某的解釋卻輕描淡寫，甚至離譜至極：這些錢就是朋友之間發著玩的，沒有特殊含意。

收款方潘某也急忙撇清關係，辯稱自己不知道對方已婚，部分款項屬於借款和普通人情往來，試圖全身而退。

一句「發著玩」，就想抹平四年持續的異常往來，搪塞婚內財產的私自處置，顯然難以服眾。

事件發酵後，「#公職人員四年67筆520轉帳辯稱玩鬧#」話題刷屏，網友評論一針見血。有人嘲諷，普通朋友，精準卡在情人節、七夕轉帳，這是什麼新型友誼？也有人直言，最可怕的不是私人感情糾葛，而是執紀幹部知規違規、知紀破紀，底線鬆弛、作風渙散。

精華 FAQ

  • 爭議在於白某某婚內多次向潘某轉帳520、1314等帶有情侶意味的金額，還包含其他大額匯款，涉及婚內財產是否被不當處置，且當事人身分為公職人員，因而引發輿論高度關注。

  • 孔女士在離婚訴訟中委託律師依法申請調查令，調取丈夫的微信與銀行轉帳流水，進而發現2020年1月至2024年7月間共有67筆往來，金額與時間節點都呈現明顯異常。

  • 白某某聲稱只是朋友之間「發著玩」，沒有特殊含意；潘某則否認知情其已婚，稱部分款項是借款或普通人情往來。但法院最終判令潘某全額返還，紀委監委也已介入調查。

微信

上一則

中國牛蛙抗生素超標逾5倍還驗出禁藥 福建宣布成立調查組

下一則

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

延伸閱讀

「申請到海外名校」 無錫男詐父母千萬 為女友花900萬

「申請到海外名校」 無錫男詐父母千萬 為女友花900萬
想暴富…武漢百萬粉絲女網紅 向「榜一大哥」賣私密片

想暴富…武漢百萬粉絲女網紅 向「榜一大哥」賣私密片
吹噓「幫習近平進口石油」 他爽詐87萬美元...下場曝光

吹噓「幫習近平進口石油」 他爽詐87萬美元...下場曝光
陪讀變調…男控妻出軌兒子的中學老師「身心都離不開」

陪讀變調…男控妻出軌兒子的中學老師「身心都離不開」

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」