安徽公職男多次轉帳520、1314元 被妻舉報稱「鬧著玩」

公職人員婚內多次轉錢給他人，被妻子舉報後稱鬧著玩的。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安徽亳州公職男白某某婚內多次轉帳女子潘某，金額含520、1314等特殊數字。

安徽亳州公職男白某某婚內多次轉帳女子潘某，金額含520、1314等特殊數字。 重點二： 法院認定相關錢款屬婚內財產處置爭議，判令潘某全額返還，紀委監委已介入。

法院認定相關錢款屬婚內財產處置爭議，判令潘某全額返還，紀委監委已介入。 重點三：妻子孔女士透過調查令取得流水，揭出4年67筆轉帳與逾10萬元往來。

近日，安徽亳州一女子孔女士向媒體反映，其丈夫白某某為亳州市園林綠化建設管理服務中心主任，在婚姻存續期間，多次向女子潘某轉帳「520」、「1314」等特殊數字款項，還存在其他大額轉賬，並由此引發民事糾紛。法院判令女子全額返還錢款，紀委監委也已介入調查。這起事件的曝光，源於當事人孔女士在離婚訴訟中的硬核維權。

婚姻存續期間，孔女士察覺丈夫白某某行為異常，為還原真相，她通過律師依法申請調查令，徹底調取了丈夫的微信 及銀行轉賬流水。一紙流水，撕開了整整四年的隱秘貓膩。

紀錄清晰顯示：2020年1月至2024年7月，白某某累計向女子潘某轉帳67筆，僅微信轉帳總額就超6萬元（人民幣，下同，約8884美元），其中單筆500元以上的特殊數字大額轉帳，高達49筆。

除此之外，還有一筆4萬元的銀行大額轉帳，多項金額疊加，總花費突破10萬元。

最耐人尋味的是轉帳時間：所有特殊數字轉帳，精準卡點情人節、七夕、5月20日、跨年夜等情侶專屬節點，時間規律、金額曖昧、頻次密集，完全不符合普通朋友的日常往來邏輯。

面對鐵證，白某某的解釋卻輕描淡寫，甚至離譜至極：這些錢就是朋友之間發著玩的，沒有特殊含意。

收款方潘某也急忙撇清關係，辯稱自己不知道對方已婚，部分款項屬於借款和普通人情往來，試圖全身而退。

一句「發著玩」，就想抹平四年持續的異常往來，搪塞婚內財產的私自處置，顯然難以服眾。

事件發酵後，「#公職人員四年67筆520轉帳辯稱玩鬧#」話題刷屏，網友評論一針見血。有人嘲諷，普通朋友，精準卡在情人節、七夕轉帳，這是什麼新型友誼？也有人直言，最可怕的不是私人感情糾葛，而是執紀幹部知規違規、知紀破紀，底線鬆弛、作風渙散。