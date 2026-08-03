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不是AI圖…廈門男受訪照被熱議 網驚「真人版派大星」

中國新聞組／北京3日電
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中國廈門台青基地落成，負責人林慶同受訪時的外貌，引起網友討論。（取材自bilib...
中國廈門台青基地落成，負責人林慶同受訪時的外貌，引起網友討論。（取材自bilibil）

中國福建省廈門市「海鷗台青基地」負責人林慶同近日接受媒體採訪，介紹基地新規畫，不過網友關注的不是談話內容，而是他明顯腫大的頸部。受訪畫面在網路流傳後，引發大批網友討論，不少人直呼「這確定不是濾鏡嗎」、「這是現實人物嗎？」、「真人版派大星（卡通海綿寶寶內的角色）」，甚至懷疑是AI特效。

有網友曬出更多照片，證實林慶同本人外貌確實如此，另有人推測，林慶同疑似罹患俗稱「馬德龍病」（Madelung's disease）的罕見疾病。

從林慶同受訪的畫面可看到，他的頸部異常腫大，看起來幾乎沒有脖子，驚人的景象引發網友熱議，不少人留言表示：「甲狀腺腫成這樣？」「特效吧？」「派大星？」等，對其外貌感到驚訝。

有知情人士指出，林慶同得的是馬德龍病，亦即「良性對稱脂肪瘤病」，特徵為脖頸、肩膀等部位皮下脂肪組織瀰漫性對稱沉積；還有現實中認識林慶同的網友出面證實，他本人就是長這樣，不是AI。

據了解，馬德龍病亦稱「多發性對稱性脂肪增生症」，是一種罕見的脂肪增生疾病，脂肪組織會對稱且廣泛沉積於頭枕部下方、頸部及上半身，一般好發於中年男性。病因目前仍未完全明確，但文獻報告指出，可能與長期酗酒及代謝性疾病有關。

精華 FAQ

  • 因他接受媒體採訪時，頸部明顯腫大、幾乎看不出脖子，畫面太過驚人，讓不少網友誤以為是特效或AI合成，因此迅速引發大量討論。

  • 不少人留言質疑「這確定不是濾鏡嗎」、「這是現實人物嗎」，還有人戲稱他像「真人版派大星」，甚至懷疑畫面是AI特效，顯示外貌衝擊相當大。

  • 知情人士指出他可能罹患馬德龍病，也就是良性對稱脂肪瘤病，會讓頸部和肩背等處脂肪對稱沉積，常見於中年男性，且可能與酗酒和代謝問題有關。

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