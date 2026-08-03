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理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

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理想汽車董事長兼CEO李想。（取自澎湃新聞）
理想汽車董事長兼CEO李想。（取自澎湃新聞）

中國理想汽車老闆李想又要當爸爸了。近日有網友在社群平台分享在河北省阿那亞巧遇李想一家人的畫面，照片可見，李想妻子王蕾挺著明顯孕肚，外界推測夫妻倆將迎來第六個孩子。

根據網友拍攝的畫面，王蕾身穿黑色服裝、頭戴漁夫帽，打扮相當低調，但隆起的孕肚完全遮不住。

李想曾於2023年農曆新年期間在朋友圈分享全家福，並寫下「我們一起的15年，一起期待老五的到來」，當時透露夫妻迎接第五個孩子的喜訊。時隔三年，夫妻再度迎接新生命。

有網友笑稱，李想不僅帶領理想汽車持續成長，家庭成員也不斷成長；還有網友調侃，理想企業很像特斯拉，生孩子也要跟馬斯克較勁。

李想過去曾公開分享對婚姻與家庭的看法。2025年，他在節目「羅永浩的十字路口」中表示，家庭對自己而言是極為重要的存在。他表示，和老婆在一起以後，「我需要她，遠遠超過了她需要我。」她看各種各樣的新聞，看每個公司的財報，甚至很多別的汽車公司出現的事情都是老婆告訴他。

王蕾擁有計算機專業背景，早年任職於汽車之家、易普拉斯，擔任技術負責人。在理想汽車起步階段，她以技術能力為企業賦能，擁有成熟的職場履歷，是兼具技術思維與商業視野的女性。

談及家庭教育時，李想表示，妻子從小便教育孩子們要彼此扶持，不鼓勵兄弟姊妹之間競爭，而是希望培養共同維護家庭、互相支持的觀念。

王蕾的孕肚完全遮不住。（取材自快科技）
王蕾的孕肚完全遮不住。（取材自快科技）

精華 FAQ

  • 外界推測李想夫妻將迎來第6個孩子，主因是有網友在河北阿那亞拍到王蕾挺著明顯孕肚，雖然穿著低調，但身形特徵相當明顯。

  • 李想在2023年農曆新年期間曾於朋友圈分享全家福，並寫下「我們一起的15年，一起期待老五的到來」，當時已公開透露夫妻迎接第5個孩子的喜訊。

  • 文章指出李想認為家庭非常重要，也提到妻子常協助他掌握新聞與車市資訊；在教育上，王蕾鼓勵孩子彼此扶持，不以競爭為主，而是共同支持家庭。

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