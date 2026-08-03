鄧聿文自述遭中國「邊控」2年：到機場才突然被告知

中國即將於9月15日起施行的新出境入境管理規定明定，對依法決定不准出境的人員，若有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可不告知當事人。（新華社）

中國將自9月15日起實施新的出境入境管理規定。旅美中國時政評論員鄧聿文自述，他自2014年起曾遭限制出境長達2年，期間護照 一度被沒收。他批評，「邊控」最大的問題就是「你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的」。

鄧聿文8月3日在社群平台「X」的個人帳號發文指出，近期網路上很多人都在討論中國即將實施的新出境入境管理規定，認為「邊控」適用範圍擴大、執行更隨意了。這讓他想起自己2014年遭「邊控」的經歷。他表示，自己整整被「邊控」2年，期間護照一度被沒收。

所謂「邊控」，即由有關部門對特定人士採取限制出入境措施。鄧聿文稱，「邊控最大的問題就是，你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的，哪一天你去機場，突然告訴你被邊控了，我當時就是這種情況」。

他表示，自己後來向負責監控他的國保人員反映，對方查詢後告知，是北京國安下令對他採取「邊控」。其後，對他的監控進一步升級，改由國安直接接手，他的護照也被要求上繳。

鄧聿文稱，國安後來見他變得「老實」了，可能確實認為他對「黨國利益」危害不大，再攔他也出不了什麼業績，在向他下達幾點「不准這、不准那」的指示後，歸還護照並解除「邊控」。

他表示，當時的國保及國安人員雖將他視為對立面，但似乎還願意聽他申訴；如果是現在，即便當事人按照要求「不折騰了」，恐怕也未必會解除「邊控」。而如果不知道是誰下令邊控的，「估計就得一直拖到政權換人吧」。

中國新的出境入境管理規定第6條明定，對依法決定不准出境的人員，決定機關應當按照規定及時通知移民管理機構執行，並向當事人書面告知不准出境的事實、理由、依據和救濟途徑；有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可以不告知當事人。