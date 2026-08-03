愛用吸管水杯喝水的人當心 「你喝的是细菌洗澡水」

看似便利的吸管杯，若長期清潔不當，很可能成為細菌滋生的溫床。(取材自南方都市報)

炎炎夏日，許多人習慣隨身攜帶吸管水杯，放在辦公桌、車內或包包裡，方便隨時補充水分。不過，看似便利的吸管杯，若長期清潔不當，很可能成為細菌滋生的溫床。醫師提醒，吸管內部、杯蓋縫隙、矽膠密封圈等部位，都是容易被忽略的清潔死角，即使只裝白開水，也可能累積微生物，導致把細菌「洗澡水」喝下肚。

南方都市報報導，感染科醫師指出，吸管杯與一般水杯最大的差異，在於結構較為複雜。吸管狹長且常有彎折，搭配咬嘴、密封圈、重力球等零件，容易形成難以清洗的角落，加上杯內長時間保持潮濕環境，正好提供細菌繁殖條件。

不少人認為，只喝白開水、不裝飲料，杯子應該不會太髒，但實際情況並非如此。每次飲水時，口腔中的唾液、細菌與食物殘留，都可能沿著吸管回流至杯內，時間一久，管壁容易形成一層黏滑的「生物膜」，造成異味甚至滋生有害微生物。

有案例顯示，孩童長期使用未徹底清潔的吸管水杯後，出現腹瀉與咳嗽症狀，經檢查發現，問題可能與杯內吸管及接縫處累積黴菌有關。專家提醒，尤其夏季氣溫升高、濕度增加，更容易加速細菌繁殖。

除了白開水，若將奶茶、果汁、咖啡、蛋白粉等飲品裝入吸管杯，風險也會提高。含糖飲料容易提供微生物養分，奶製品與蛋白質飲品則容易附著在管壁，若沒有立即拆洗，可能加速變質；咖啡中的油脂也容易殘留，造成異味。

網友聞訊立馬不淡定，紛紛表示「還是老老實實的用直飲水吧」、「我的天哪，天天都在喝毒」。

不過，吸管杯並非完全不能使用。醫師建議，使用後應盡量立即清洗，並定期進行深度清潔。清洗時不能只沖洗杯身，而要拆開吸管、咬嘴、矽膠圈等零件，以專用細刷清理內壁，再充分晾乾。吸管與密封零件若出現異味、變色，也應適時更換。

此外，部分族群使用吸管喝水時需特別注意，包括年長者、吞嚥功能較弱者，以及正處於換牙階段的兒童。老年人或慢性肺部疾病患者，可能因飲水速度難控制而增加嗆咳風險；兒童長期使用吸管，也可能影響口腔肌肉發展。

吸管杯因方便、便攜，已成為許多人日常飲水工具，但是便利背後也需要付出清潔成本。專家提醒，保持良好清潔習慣，才能真正讓吸管杯成為補水工具，而不是隱藏健康風險的細菌容器。